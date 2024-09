Prezzo stracciato per la friggitrice ad aria Xiaomi: affare del giorno

Fonte foto: Xiaomi

Tutt’altro che uno sfizio, o una moda passeggera. Nonostante inizialmente qualcuno avesse pensato che fossero una delle tante tendenze passeggere, le friggitrici ad aria hanno preso sempre più piede e sono presenti ormai nelle abitazioni di milioni di persone. E non è difficile capire il perché.

Elettrodomestici come la Xiaomi Mi Smart Air Fryer permettono di risparmiare tempo e fatica tra i fornelli. Anche se sei di fretta o non ti piace cucinare, permettono di preparare succulenti manicaretti per familiari e amici in una manciata di minuti: ti basterà mettere gli ingredienti all’interno e il giorno è fatto. La friggitrice ad aria del produttore cinese, poi, integra anche funzioni avanzate che ti fanno risparmiare ancora più tempo: potrai sincronizzarla con lo smartphone e controllarla a distanza grazie alla connettività Wi-Fi. E oggi puoi comprarla a un prezzo bassissimo grazie all’offerta che trovi su Amazon: prendendola adesso puoi risparmiare decine di euro.

Sconto esagerato per la friggitrice ad aria Xiaomi: offerta e prezzo finale

L’offerta odierna sulla friggitrice senza olio del marchio cinese è di quelle da non lasciarsi scappare troppo a cuor leggero. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer è disponibile con uno sconto del 42% sul prezzo consigliato dallo stesso produttore. Comprandola adesso la paghi appena 69,99 euro contro i 119,99 euro del listino. Un prezzo irrisorio per un elettrodomestico che ti tornerà di grande aiuto tra i fornelli.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Non lasciatevi trarre in inganno. Anche se la Xiaomi Mi Smart Air Fryer è compatta, il cestello da 3,5 litri è più che sufficiente per prepare pietanze per tutta la famiglia o per il tuo gruppo di amici. Sarai così in grado di organizzare cene, aperitivi o feste senza stare troppo a preoccuparti del menu: qualunque ricetta tu voglia preparare, la friggitrice senza olio del marchio cinese è pronta a correre in tuo soccorso.

Merito dei programmi di cottura preimpostati che consentono di friggere con poco olio, arrostire, grigliare o addirittura essiccare. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer, infatti, può cuocere cibi a bassa temperatura (anche 40° C) anche fino a 24 ore. In questo modo potrai preparare i piatti più disparati con un unico elettrodomestico, risparmiando tempo, denaro e spazio sul piano di lavoro della cucina.

Sincronizzandola con lo smartphone, poi, la friggitrice ad aria potrà essere controllata e gestita a distanza grazie all’app. Dall’interfaccia del tuo telefonino potrai selezionare una delle decine e decine di ricette disponibili e avviare la cottura a distanza. Anche se non ti trovi in casa. E grazie all’intuitivo display OLED nella parte frontale, potrai selezionare le modalità di cottura, temperatura e durata in un batter d’occhio.

