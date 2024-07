Xiaomi, la friggitrice smart ti costa pochissimo: offerta imperdibile

Fonte foto: Xiaomi

Il non plus ultra delle friggitrici ad aria. E non tanto per le dimensioni o il costo: a livello di funzionalità e di specifiche tecniche, infatti, la Xiaomi Mi Smart Air Fryer è ancora oggi tra le migliori friggitrici senz olio che puoi trovare in commercio.

Per seguire le offerte e non perdere le migliori promozioni iscriviti gratuitamente ai nostri canali Telegram dedicati alle offerte di Tecnologia, di prodotti per la casa e per la cura della persona:

Un elettrodomestico completo e versatile, facile da utilizzare e da lavare. Perfetta, dunque, per cucinare in poco tempo piatti di ogni genere: dalle patatine fritte alla bistecca grigliata, sino addirittura a yogurt fatti in casa. L’offerta top di oggi su Amazon, poi, fa scendere il prezzo a un livello mai visto prima. Grazie alla promozione del gigante del commercio elettronico risparmi decine di euro e la paghi pochissimo.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 litri

Friggitrice ad aria a prezzo stracciato: sconto mai visto prima

Promozione da non lasciarsi scappare, quella disponibile oggi sulla friggitrice ad aria del produttore cinese. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer da 3,5 litri può essere acquistata su Amazon con l’incredibile sconto del 41%. Neanche a dirlo, il prezzo crolla così al punto più basso di sempre. Comprandola adesso, la friggitrice ad aria smart ti costa 69,99 euro contro i 119,99 euro del listino. Un risparmio di 50 euro esatte rispetto al prezzo consigliato dallo stesso produttore.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 litri

Xiaomi Mi Smart Air Fryer scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Un piccolo portento della tecnologia che ti sarà di grande aiuto in cucina, semplificando e velocizzando la preparazione di pietanze di ogni genere. La Xiaomi Mi Smart Air Fryer, nonostante le dimensioni compatte, è perfetta per preparare manicaretti per tutta la famiglia o gruppi di amici in men che non si dica. Ti sarà sufficiente mettere gli ingredienti nel cestello, scegliere temperatura e durata e attendere che tutto sia cotto.

La friggitrice smart del produttore cinese è caratterizzata da comandi semplici e intuitivi: basterà girare la manopola centrale per regolare la temperatura (tra 40° e 200° centigradi) o il timer. Le informazioni compariranno all’interno del piccolo display OLED al centro della manopola stessa. Questo è quello che dovrete fare per preparare i vostri piatti preferiti: al resto penserà la friggitrice senza olio in offerta su Amazon.

La tecnologia di cottura, poi, assicura piatti sani senza dover però rinunciare al gusto. La configurazione della ventola a doppia velocità, infatti, assicura che le pietanze siano croccanti all’esterno e morbide all’interno. Inoltre, potendo estendere la cottura fino a 24 ore si potranno prepara piatti di ogni tipo: da frutta e carne essiccata sino a bistecche grigliate alla perfezione.

Sincronizzandola con lo smartphone sarà possibile controllarla a distanza, anche quando non si è in casa. Dall’app si potranno consultare oltre 100 ricette, oltre a gestire tutte le funzionalità con un tocco sullo schermo del telefonino.

Xiaomi Mi Smart Air Fryer 3,5 litri