Xiaomi, l'aspirapolvere lavapavimenti costa pochissimo: offerta imperdibile

Fonte foto: Xiaomi

Risparmi tempo e fatica, ottenendo risultati di pulizia di gran lunga superiori al normale. Merito di scope elettriche come lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 che, grazie a un piccolo serbatoio d’acqua presente subito dietro lo scopettone, sono in grado di aspirare e lavare per terra con un’unica passata.

Un elettrodomestico, quello del produttore cinese, che fa della maneggevolezza e delle grandi capacità di pulizia i suoi due punti di forza. Con lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10, pulire pavimenti e superfici varie e lavarle sarà più semplice e veloce che mai: potrai facilmente raggiungere anche gli angoli più reconditi di casa senza la minima fatica. E grazie allo sconto top di oggi su Amazon, la paghi anche pochissimo: non è mai stata così conveniente.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10

Xiaomi Vacuum Cleaner G10 scheda tecnica: caratteristiche e funzionalità

Compatto, leggero e maneggevole, lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è perfetto per pulire in profondità pavimenti e superifici di casa. Grazie al seti di accessori, infatti, sarai in grado di togliere polvere e sporco anche da mobili e accessori vari. Il motore digitale ad alta velocità e il sistema ciclopico permettono infatti di aspirare anche lo sporco più ostinato alla prima passata, regalando un pulito profondo e duraturo.

Il punto di forza per la pulizia dei pavimenti sta però nel serbatoio d’acqua magnetico da 230 millilitri, grazie al quale è possibile spazzare e lavare il pavimento in un’unica passata. Lo spazzolone antigroviglio. Si attacca facilmente alla parte anteriore grazie al sistema magnetico e, con il pulsante dosatore, sarai tu a decidere la quantità d’acqua da utilizzare per ottenere il miglior risultato possibile.

Il sistema di filtraggio a 5 stadi, invece, funziona come un purificatore d’aria e aiuta a ridurre l’inquinamento secondario. Il blocco dei filtri è poi lavabile sotto acqua corrente, permettendoti così di riutilizzarlo più volte senza bisogno di sostituirlo con frequenza.

La batteria ad alta efficienza assicura fino a 65 minuti di autonomia. In base alla modalità di pulizia scelta (Eco, Standard, Max, Auto) avrai una differente potenza di aspirazione e una differente durata della batteria. Scegli l’impostazione desiderata dal display TFT e personalizza la tua routine di pulizia in base alle necessità del momento.

Xiaomi, l’aspirapolvere lavapavimenti a tasso zero: sconto, rate e prezzo finale

L’aspirapolvere lavapavimenti del produttore cinese è tra le migliori offerte di oggi su Amazone e non è affatto difficile capire il perché. Lo Xiaomi Vacuum Cleaner G10 è infatti disponibile al minimo storico grazie allo sconto del 29% sul prezzo di listino. Il risparmio è considerevole: acquistandola oggi la si paga solamente 249,99 euro, contro i 349,99 euro del prezzo consigliato dal produttore. Ben 100 euro risparmiate su un elettrodomestico valido e funzionale.

Gli iscritti ad Amazon Prime, poi, possono anche scegliere di acquistare l’aspirapolvere e pagarla a rate, senza interessi e senza spese di istruttoria. In questo modo, la Xiaomi Vacuum Cleaner G10 costa solo 50 euro al mese per cinque mesi.

Xiaomi Vacuum Cleaner G10