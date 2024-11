Xiaomi, con l'offerta Black Friday il prezzo dello smartwatch top crolla

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Per intuire la bontà di un’offerta del Black Friday basta incrociare lo sconto con il prodotto e controllare il prezzo finale. Se lo sconto supera il 25%-30% e il prezzo è il più basso dell’ultimo periodo, allora vuol dire che la promo è veramente valida e che non approfittarne sarebbe un grave errore. Tutti questi requisiti li troviamo nella promo disponibile per lo Xiaomi Watch 2, orologio molto interessante del brand cinese disponibile in offerta con un ottimo sconto del 31% che fa scendere il prezzo al minimo e risparmi decine di euro su quello di listino. Un orologio smart che può essere tranquillamente regalato per Natale grazie alla possibilità di effettuare il reso gratuito fino al 15 gennaio 2025.

Lo Xiaomi Watch 2 può essere definito uno smartwatch "universale". Cosa vuol dire? Che lo puoi utilizzare in qualsiasi situazione. Ad esempio nella vita di tutti i giorni per controllare i passi effettuati e avere una panoramica generale dei propri parametri vitali (la frequenza cardiaca in primis), oppure durante l’attività fisica grazie al supporto a più di 160 modalità sportive. Un orologio con a bordo anche il sistema operativo WearOS di Google e che ti mette a disposizione tante app utili, da Google Wallet per i pagamenti contactless a Google Maps per non perdere mai la giusta direzione. Un orologio che a questo prezzo diventa un vero best buy.

Xiaomi Watch 2 in offerta per il Black Friday: sconto e prezzo

Oggi puoi acquistare lo Xiaomi Watch 2 a un prezzo di 137,33 euro con uno sconto netto del 31% rispetto a quello consigliato. Il risparmio è molto interessante e approfitti del minimo storico di quest’ultimo periodo. Inoltre, Amazon permette anche di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out. L’orologio è già disponibile per essere spedito e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, come già detto, hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Condizioni di acquisto mai viste prime e che ti offrono tanti vantaggi esclusivi.

Xiaomi Watch 2: la scheda tecnica

Uno dei migliori orologi che puoi trovare sul mercato in questa fascia di prezzo. Non stiamo esagerando: lo Xiaomi Watch 2 è un ottimo smartwatch dotato di sensori di ultima generazione e di tecnologie avanzate per monitorare il tuo stato di salute e i progressi negli allenamenti.

Partiamo da qualche dato tecnico. L’orologio è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici molto luminoso che puoi personalizzare utilizzando le tante watch face che hai a disposizione. Lo smartwatch Xiaomi è anche molto reattivo grazie al processore Snapdragon W5+ Gen 1 progettato appositamente per i wearable. A bordo è installato il sistema operativo WearOS di Google, una garanzia grazie alla massima compatibilità con tutte le principali app dedicate al fitness e alla geolocalizzazione, oltre a tutte quelle messe a disposizione gratuitamente come Google Wallet.

Sotto la scocca sono presenti tanti sensori che monitorano in tempo reale il tuo stato di salute e ti avvisano nel momento in cui rilevano qualche dato anomalo. Dalla frequenza cardiaca alla saturazione dell’ossigeno nel sangue, puoi monitorare qualsiasi valore ogni volta che vuoi. Non manca un preciso monitoraggio del sonno, con un report quotidiano che ti mostra come hai riposato durante la notte e il monitoraggio dello stress. Per le donne è disponibile anche il monitoraggio del ciclo.

Uno dei punti forti dello smartphone è la presenza di più di 160 modalità di allenamento, alcune delle quali di livello professionistico. Avviando il tracciamento dell’attività fisica hai sempre sotto controllo la qualità del tuo allenamento e puoi calibrare lo sforzo in base alle forze residue. Dalla corsa, al ciclismo, passando per il nuoto (è anche impermeabile), hai a disposizione un set di strumenti veramente unici. Insomma, un orologio completo come pochi altri sul mercato, da oggi a un prezzo imbattibile.

