Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è sprofondato: minimo storico

Oramai dovremmo averla imparata a conoscere in questi anni: Xiaomi non è solamente smartphone. Il colosso cinese ha portato sul mercato italiano tantissimi dispositivi, tra cui anche gli smartwatch. Con la stessa filosofia: dispositivi top a un prezzo decisamente alla portata di tutti. Identikit che risponde alla perfezione allo Xiaomi Watch 2, smartwatch che da oggi troviamo in promo su Amazon con uno sconto speciale del 30% che fa crollare il prezzo al minimo storico. Un risparmio notevole e che ti permette di acquistare un orologio top a un prezzo competitivo.

Lo Xiaomi Watch 2 è il classico orologio pensato per la vita di tutti i giorni. Design compatto e che ricorda gli orologi analogici, ma che nasconde un’anima tech. I sensori di ultima generazione permettono di tenere sotto controllo i principale parametri e hai a disposizione più di 160 modalità sportive. Si tratta anche di uno dei primi orologi smart di Xiaomi a montare il sistema operativo WearOS di Google. Questo ti permette di avere a disposizione tante app della suite di Google, tra cui le mappe e Google Wallet per i pagamenti digitali.

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

A questo prezzo lo Xiaomi Watch 2 si candida a essere l’orologio smartphone da comprare oggi. Su Amazon è disponibile a un prezzo di 139,99 euro con uno sconto del 30% su quello di listino. Il risparmio è molto interessante e approfitti anche del minimo storico sul sito di e-commerce. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Lo smartwatch di Xiaomi è già disponibile per essere spedito e la consegna avviene nel giro di qualche giorno. Per il reso gratuito, invece, hai 14 giorni di tempo, quindi lo puoi testare fino a fondo. Ma un orologio con queste caratteristiche difficilmente ti deluderà.

Xiaomi Watch 2: caratteristiche e funzionalità

Bello da indossare, ma soprattutto da utilizzare. Lo Xiaomi Watch 2 è un orologio smart progettato per la vita di tutti i giorni in grado di soddisfare ogni tua richiesta. Dal monitoraggio della salute a quello dell’attività fisica, puoi fare veramente di tutto.

Partiamo dalle caratteristiche tecniche. Lo Xiaomi Watch 2 è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad alta risoluzione e con una luminosità elevata. Lo puoi vedere bene anche sotto la luce del sole. Ottime le prestazioni grazie alla presenza del processore Snapdragon W5+ Gen 1, uno dei migliori chip in circolazione per uno smartwatch. A bordo è presente il sistema operativo WearOS di Google e le app della suite dei Mountain View, come ad esempio Google Maps e Google Wallet per i pagamenti digitali.

Uno dei punti di forza dello smartphone sono le tante modalità di allenamento. Ne supporta più di 160 e ti permette di raccogliere statistiche avanzate su tanti aspetti differenti. Un ottimo aiuto anche per migliorare le performance e arrivare preparato a gare semi professionali. Tra le modalità di allenamento c’è veramente di tutto, da quelle classiche come la corsa e il ciclismo a quelle professionale. Non manca un chip GNSS che sfrutta i principali sistemi di geolocalizzazione per fornirti rapidamente la tua posizione.

Altrettanto valido il sistema per il monitoraggio della salute. I sensori nascosti sotto la scocca ti permettono di tenere sotto controllo la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. Non manca il monitoraggio del sonno avanzato che ti fornisce anche dei consigli per migliorare la qualità del riposo.

Chiudiamo con qualche info utile. La batteria ha una durata di un paio di giorni e si ricarica velocemente. Connettendo lo smartwatch allo smartphone puoi anche rispondere alle chiamate.

