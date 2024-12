Xiaomi, il prezzo dello smartwatch top è crollato: oggi costa pochissimo

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Se il tuo obiettivo per Natale è acquistare uno smartwatch top di gamma spendendo una cifra ragionevole, abbiamo la soluzione che fa per te. In nostro soccorso arriva Amazon che da oggi propone in offerta l’ottimo Xiaomi Watch 2, smartwatch top di gamma del produttore cinese che troviamo con un ottimo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al punto più basso dell’ultimo periodo. Il risparmio totale è sostanzioso e acquisti un orologio molto interessante e che non presenta punti deboli.

Lo Xiaomi Watch 2 è progettato per essere utilizzato in ogni momento della giornata. Design elegante e che ricorda molto gli orologi analogici, lo smartwatch Xiaomi nasconde sotto il quadrante l’anima tech. Tanti sensori che permettono di monitorare in tempo reale il proprio stato di salute e di avere tutto sotto controllo. Per gli amanti dello sport ci sono più di 160 modalità sportive tra cui scegliere e l’orologio ti fornisce metriche avanzate per capire come migliorare le proprie performance. Insomma, l’orologio perfetto da regalare per Natale.

Xiaomi Watch 2: prezzo, offerta e sconto Amazon

Occasione speciale per lo Xiaomi Watch 2. Se stai cercando un orologio da regalare per Natale, è questo il modello che fa per te. Lo smartwatch è in offerta su Amazon a un prezzo di 139 euro grazie allo sconto del 30% che fa scendere il prezzo al minimo storico di quest’ultimo periodo. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out.

Per la spedizione e la consegna devi aspettare pochissimo, mentre per il reso gratuito hai tempo fino al 15 gennaio 2025. Hai più di un mese di tempo per provarlo oppure lo puoi già comprare oggi in vista del Natale e non aver nessun timore di non poterlo restituire. Ti consigliamo solamente di essere veloce nel completare l’acquisto: le scorte stanno per terminare.

Xiaomi Watch 2: funzionalità e scheda tecnica

Lo Xiaomi Watch 2 è uno dei migliori orologi per rapporto qualità-prezzo che puoi regalare a Natale. Lo smartwatch è dotato di componenti di ultima generazione e si basa sul sistema operativo WearOS sviluppato da Google. Questo permette di avere a disposizione un gran numero di app, tra cui tutta la suite di Google (Google Wallet per i pagamenti digitali, Maps per le indicazioni e i pagamenti, Google Fit per gli allenamenti, solo per fare un esempio). Puoi anche installare app come Strava che ti aiutano a migliorare le tue prestazioni giorno dopo giorno.

Passando alle caratteristiche tecniche, lo Xiaomi Watch 2 è dotato di uno schermo touch circolare e con un’ottima luminosità che puoi vedere anche sotto la luce diretta del sole. Prestazioni eccellenti con il processore grazie allo Snapdragon W5+ Gen 1 che permette di gestire più app e di avere sempre tutto a portata di dito. Buona anche l’autonomia, grazie al lavoro di ottimizzazione fatto da Xiaomi.

Per gli amanti dello sport ci sono più di 160 modalità di allenamento a disposizione, tra cui alcune di livello professionale. Trovi veramente di tutto, dalla classica corsa al ciclismo, passando per lo snowboard, per il quale trovi anche delle mappe con piste divertenti suggerite dagli altri utenti. Non manca logicamente un chip GNSS che utilizza i principali sistemi di geolocalozzazione.

Non manca un sistema avanzato per il monitoraggio della salute. I sensori presenti sotto lo schermo permettono di tenere sotto controllo in tempo reale la frequenza cardiaca e la saturazione dell’ossigeno nel sangue. A disposizione hai anche il monitoraggio avanzato del sonno, che ti mostra come hai riposato durante la notte.

