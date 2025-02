Xiaomi, il prezzo dello smartwatch sprofonda: da oggi al minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Non solo smartphone. Xiaomi è oramai una realtà affermata in ogni settore tecnologico e negli ultimi anni sta investendo molto negli smartwatch. E i risultati sono sotto gli occhi di tutti: modelli top di gamma con funzionalità avanzate e che non hanno paura di essere paragonati agli Apple Watch. Tra questi modelli c’è sicuramente lo Xiaomi Watch 2 Pro, orologio lanciato da qualche mese sul mercato e dotato di una scheda tecnica e di funzionalità veramente avanzate. A catturare l’attenzione oggi, però, è l’offerta disponibile su Amazon. Lo smartwatch di Xiaomi, infatti, è protagonista di un’ottima occasione e lo trovi con uno sconto del 25% che fa scendere il prezzo al minimo storico.

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è il primo orologio del brand cinese a essere dotato del sistema operativo WearOS di Google. Permette di installare un numero di app praticamente infinito, anche grazie alla possibilità di aggiungere una eSim e di rendere l’orologio un dispositivo standalone, senza la necessità di collegarlo a uno smartphone per sfruttare tutte le funzioni. A bordo trovi anche più di 150 modalità di allenamento e un set di sensori che ti permette di tenere sotto controllo tutti i principali parametri vitali. Insomma, un orologio completo e da oggi disponibile a un prezzo eccezionale.

Xiaomi Watch 2 Pro: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi trovi lo Xiaomi Watch 2 Pro in promo a un prezzo veramente unico. Su Amazon è disponibile a 183,28 euro con uno sconto del 25% rispetto a quello consigliato (rispetto a quello di listino lo sconto è molto più elevato). Il risparmio è di decine di euro e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che puoi attivare in fase di check-out.

La disponibilità dell’orologio è immediata e lo ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito, invece, hai un mese di tempo da quando lo ricevi a casa.

Xiaomi Watch 2 Pro: le caratteristiche tecniche

Un orologio dalle potenzialità praticamente infinite. Se state cercando uno smartwatch che puoi utilizzare in ogni momento della giornata, senza togliertelo mai dal polso, lo Xiaomi Watch 2 Pro è quello che fa per te. L’azienda cinese lo ha dotato di componenti di ultima generazione e di sensori che tengono traccia di tutto quello che fai, dagli allenamenti ai principali parametri vitali.

Partiamo con alcune caratteristiche tecniche. L’orologio è dotato di un display AMOLED da 1,43 pollici ad altissima risoluzione. Puoi personalizzare il quadrante scegliendo tra le oltre 20 watch face disponibili. Le prestazioni sono assicurate dalla piattaforma Snapdragon W5+ Gen 1, uno dei migliori processori per smartwatch disponibili sul mercato. Chip che permette di supportare qualsiasi applicazione, da quelle per gli allenamenti alle mappe di Google. L’orologio si connette anche autonomamente alla rete dati grazie al supporto alla eSim.

Lo Xiaomi Watch 2 Pro è l’orologio ideale per gli sportivi e per chi vuole tenere sotto controllo il proprio stato di salute. Supporta più di 150 allenamenti: si va dalla semplice corsa fino ad attività fisiche di tipo professionale. Per ognuna puoi raccogliere tante statistiche avanzate che ti aiutano a migliorare le prestazioni. Non manca un chip GNSS ad altissima precisione che utilizza i cinque principali satelliti per la geolocalizzazione. Per quanto riguarda la salute, lo smartwatch di Xiaomi permette un’analisi approfondita della composizione corporea. Cosa vuol dire? Che puoi misurare la quantità di grasso corporeo, il metabolismo basale e la salinità ossea. Non manca il controllo della frequenza cardiaca in tempo reale e il monitoraggio del sonno con un report completo che ricevi ogni mattina.

La batteria assicura una buona autonomia e non devi ricaricarlo tutti i giorni come accade con altri orologi dotati del sistema operativo WearOS. Infine, chiudiamo con una funziona molto utile: grazie all’app di Google Wallet ti basta avvicinare l’orologio al POS per pagare la spesa o il conto al ristorante.

