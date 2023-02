5 film e serie per chi ama gli animali

Nel 1995 ha ottenuto un certo successo Babe – Maialino coraggioso (oggi si può vedere su Netflix), mentre in tempi più recenti hanno scaldato il cuore degli spettatori titoli cult come Hachiko – Il tuo migliore amico (disponibile su TIM Vision e NOW TV) e Io & Marley (su Disney+ e Prime Video). Si potrebbero fare molti altri esempi di film e serie tv con lo stesso elemento in comune: ovvero, il protagonista o co-protagonista è un animale.

Ecco qualche altro esempio, anche di recentissima uscita, da vedere in streaming.

I milioni di Gunther

Questo titolo è una novità freschissima: si tratta di una miniserie uscita su Netflix il 1° febbraio e parla di Gunther VI, un multimiliardario che vive nel lusso: viaggia con jet privati, è circondato da intrattenitori, mangia bistecche con foglie d’oro per cena… Chi è? Beh, Gunther VI è un cane. Un pastore tedesco, per la precisione. E la ragione della sua fortuna risalirebbe al fatto che il suo bisnonno era stato il cane da compagnia di una contessa che, morendo, ha lasciato il suo patrimonio in eredità all’animale. Così dice la leggenda: cosa c’è di vero e come vivono oggi Gunther VI e il suo entourage? Questa docuserie investigativa in quattro parti, firmata dai produttori esecutivi Aurelien Leturgie ed Emilie Dumay, cerca di dare delle risposte.

A spasso con Bob

Disponibile a noleggio su Google Play Film, Prime Video e Apple TV, questo film del 2016 ha per protagonista James Brown, artista di strada senza fissa dimora e con un problema di dipendenza dalla droga che incontra un gatto rosso ferito. L’uomo decide di aiutarlo e di tenerlo con sé… cambiando per sempre la propria vita.

Le vite nascoste dei nostri animali

Uscita nel 2022 su Netflix, questa docuserie racconta abitudini, talenti e caratteristiche poco note dei nostri animali domestici (e non solo). La voce narrante, nella versione originale, è di Hugh Bonneville di Downton Abbey.

Alpha – Un’amicizia forte come la vita

Sempre su Netflix c’è questo film del 2018 diretto da Albert Hughes. Ambientato nel Paleolitico, la storia ha per protagonista un adolescente che, dopo una battuta di caccia difficile e dopo essere stato attaccato da un branco di lupi, si trova ad accudire uno degli esemplari feriti. Tra l’animale e il ragazzo si instaura un legame speciale.

Zanna Gialla

Questo classico è uscito nel 1957 ed è oggi disponibile in streaming su Disney+. La trama, emozionante e a tratti drammatica, racconta l’amicizia che nasce tra Trevis – un giovane che, a causa della momentanea assenza del padre, è costretto a proteggere e a prendersi cura della madre e del fratellino – e Zanna Gialla, un grosso cane randagio trovato per caso. Quando il virus della rabbia si diffonde e anche Zanna Gialla si ammala, però, Trevis è costretto a compiere una scelta terribile.