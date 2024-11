3 nuove docuserie sulla natura e gli animali in streaming

Le meraviglie del mondo si svelano in questi tre documentari dedicati al mondo della natura e degli animali: i titoli e dove vederli in streaming

Fonte foto: Apple Tv+

Per alcuni è l’occasione di imparare qualcosa di nuovo, per altri il modo migliore per “staccare la testa” dalle preoccupazioni quotidiane e immergersi in un mondo di stupefacente e rilassante meraviglia. Qualunque sia la ragione che ci spinge a scegliere proprio loro nel ricco menu delle piattaforme di streaming, i documentari e le docuserie sulla natura e sugli animali esercitano sul pubblico un fascino speciale. Ecco tre titoli perfetti per gli appassionati del genere che cercano qualcosa di nuovo.

I segreti degli animali

La docuserie in dieci episodi I segreti degli animali (nella foto di apertura) esce il 18 dicembre 2024 su Apple TV+ e promette riprese inedite di rari e notevoli comportamenti animali – alcuni dei quali mai documentati prima – che sottolineano la brillante intelligenza del mondo animale.

Sono in tutto 77 le specie animali raccontate nella docuserie, e sono state seguite nell’arco di tre anni in 24 diversi Paesi. Nella versione originale la voce narrante è di Hugh Bonneville, vincitore del SAG Award winner e noto per Paddington e Downton Abbey.

La docuserie è una produzione frutto della terza collaborazione tra BBC Studios Natural History Unit e Apple TV+, dopo Prehistoric Planet e The Year Earth Changed.

77 unique animal species, 24 countries, over three years 🤯 – The Secret Lives of Animals narrated by @hughbon 🌏 Never-before-seen animal behaviours coming to @appletv on 18th December! 🦎 Made by #BBCStudios Natural History Unit pic.twitter.com/cbfV4BwdpT — BBC Studios (@bbcstudios) November 12, 2024

Protecting Paradise: The Story of Niue

È uscito il 6 novembre scorso su Disney+ invece Protecting Paradise: The Story Of Niue, documentario di 44 minuti perfetto per chi del mondo animale ama soprattutto la fauna marina e sottomarina.

La premessa del documentario è questa: nel 2016 il popolo di Niue ha creato il Moana Mahu, una delle aree marine protette più grandi al mondo che è sostenuta dal progetto Pristine Seas di National Geographic.

Sei anni dopo, Pristine Seas è tornata sul posto e ha documentato i cambiamenti avvenuti nelle acque della riserva marina: il risultato apre interessanti prospettive in un’ottica di futuro sostenibile.

Let’s recap the next stop of the @NG_PristineSeas Global Expedition. Working in strong partnership with the Government of Niue and Tofia Niue, the team returned to this Pacific island nation to build on a comprehensive science survey that they completed in 2016 pic.twitter.com/xET4jj6dc3 — National Geographic (@NatGeo) October 23, 2023

Un mondo di vita

La scorsa primavera su Netflix è uscito invece Un mondo di vita, docuserie firmata dal team premiato agli Emmy per I parchi nazionali più belli del mondo (il titolo originale è Our Living Planet).

Le puntate raccontano i legami che uniscono gli esseri viventi tra di loro e formano le basi della vita: un punto di vista originale per raccontare i segreti e i misteri del mondo animale. Nella versione originale la voce narrante è di Cate Blanchett.