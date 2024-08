I migliori film sull'amicizia tra cane e uomo

Fonte foto: Shutterstock

Compagno e alleato fedele, il cane è davvero il migliore amico dell’uomo. La giornata mondiale dedicata a questo animale ricorre ogni anno il 26 agosto e non c’è modo migliore di festeggiare questa data speciale se non trascorrendo del tempo con il proprio amico a quattro zampe. Un’altra idea? Cercare sulle principali piattaforme di streaming – come Netflix, Prime Video, Disney+ e altre – i migliori film dedicati all’amicizia tra cane e uomo. Ecco qualche titolo da cui iniziare.

Hachiko – Il tuo migliore amico

È una storia emozionante e commovente quella raccontata nel film del 2009 Hachiko – Il tuo migliore amico, al cui successo si deve tra l’altro l’improvvisa popolarità della razza akita inu.

È un akita inu, infatti, il protagonista a quattro zampe della storia, il cane Hachiko. Parker Wilson (interpretato da Richard Gere) lo trova una sera in stazione e lo porta a casa con sé. Ne nasce un rapporto di amicizia speciale che non si spezza nemmeno quando Wilson muore: il cane, infatti, continuerà ad aspettare il suo padrone in stazione ogni giorno per anni.

Il film è ispirato a una storia vera, che però – diversamente dall’ambientazione del film – è avvenuta in Giappone. Oggi a Tokyo, nei pressi della stazione di Shibuya, c’è ancora la statua dedicata al vero Hachiko.

Io & Marley

Meglio tenere i fazzoletti a portata di mano anche con Io & Marley, film del 2008 in cui il protagonista peloso è un Labrador di nome Marley.

Mentre i coniugi John (interpretato da Owen Wilson) e Jennifer Grogan (alias Jennifer Aniston) attraversano un momento difficile nel loro matrimonio, Marley entra nelle loro vite e le stravolge.

Belle & Sebastien

È una bella storia di amicizia tra uomo e cane anche quella raccontata nel film del 2013 Belle & Sebastiene, basata sui racconti di Cecile Aubry.

La storia è ambientata sui Pirenei durante la Seconda Guerra Mondiale. Belle è un cane detestato e temuto, considerato una vera e propria bestia. Solo quando incontra Sebastien, un bambino che lo tratterà per la prima volta con amore e rispetto, l’animale saprà svelare la sua vera indole.

Io sono leggenda

Non è l’elemento centrale attorno a cui ruota la trama, ma in Io sono leggenda viene mostrata una bella amicizia tra il protagonista Robert Neville, interpretato da Will Smith, e il cane Samantha. Il cane è infatti l’unica compagnia rimasta a Robert mentre l’intero mondo è stato devastato da un’epidemia che non risparmia né umani né animali.

Torna a casa, Lassie

Bisogna tornare indietro fino al 1943 per trovare il grande classico che più di qualunque altro film ha influenzato l’immaginario del pubblico sul tema.

In Torna a casa, Lassie i protagonisti sono nello specifico un pastore scozzese e il figlio di un operaio dello Yorkshire. I due vengono separati forzatamente durante la Grande Depressione, ma il loro complicato rapporto saprà resistere alla distanza e al tempo.