6 serie tv internazionali da vedere (gratis) su Rai Play nell'estate 2024

Dai drammi sentimentali ai polizieschi che strappano anche una risata, ecco le serie tv internazionali da guardare in streaming gratis questo agosto

Fonte foto: Rai Play

Rai Play è un discreto serbatoio di film e serie tv, sia italiane sia estere, al quale è sempre un piacere attingere quando si è in cerca di qualcosa da guardare. Dalle telenovelas ai thriller, ce n’è per tutti i gusti: e le più rilassate giornate estive sono il momento perfetto per recuperare qualche titolo interessante.

Ecco allora 6 serie tv internazionali da guardare ad agosto 2024 gratis su Rai Play.

Sei Sorelle

Chi cerca i colpi di scena di una soap opera e le emozioni del dramma famigliare può guardare Sei Sorelle, serie tv spagnola (che ha già superato le 450 puntate) ambientata a Madrid tra il 1913 e il 1917.

Le protagoniste sono sei sorelle che, rimaste orfane di padre, devono farsi strada tra intrighi e ostacoli in un mondo profondamente maschilista.

Panda

Un mix tra il genere comico e il poliziesco, Panda è una novità francese del 2023.

Il protagonista è un ex tenente della polizia – Victor Pandaloni, detto Panda – che ha appeso la divisa al chiodo per dedicarsi alla gestione di un piccolo bar vista mare.

Quando per una circostanza imprevedibile è costretto a tornare in servizio, si ripromette di fare il poliziotto senza armi e senza violenza.

Al momento esiste una stagione, composta da sei episodi. Le riprese della seconda stagione sono iniziate a marzo 2024.

Departure

È una produzione canadese e britannica, invece, la serie Departure. Uscita nel 2019 e composta da sei stagioni, la serie tv inizia raccontando le indagini di una investigatrice, Kendra Malley, che deve scoprire qual è la verità dietro la misteriosa scomparsa del volo 716 nel mezzo dell’Oceano Atlantico.

Che Todd ci aiuti

Madre e figlio finiscono a lavorare insieme: lei è un’avvocata meticolosa e precisa, lui un investigatore privato di talento, ma decisamente scapestrato.

Sono questi i protagonisti di Che Todd ci aiuti, serie tv statunitense in due stagioni prodotta tra il 2022 e il 2024. Il genere è comico, ma intrecciato a una trama con elementi tipici di un dramma giudiziario.

Normal People

Tratto dal romanzo di Sally Rooney (pubblicato in Italia con il titolo Persone normali) la serie irlandese del 2020 Normal People racconta la tormentata storia d’amore tra Connell e Marianne.

Il dramma contemporaneo ha appassionato il pubblico di mezzo mondo. I protagonisti sono interpretati da Paul Mescal e Daisy Edgar-Jones.

Velvet

Uscito per la prima volta nel 2014, Velvet è un dramma spagnolo che conta quattro stagioni.

La storia è ambientata nella Madrid degli anni Cinquanta e la protagonista è Anna, una giovane ragazza che viene mandata a lavorare dallo zio Emilio nella famosa Galleria Velvet di Madrid.

Inizia così la storia d’amore tra Anna, che inizia a fare la sarta, e il ricco proprietario della galleria, Alberto. Gli episodi sono poco più di cinquanta.