Andor, come vedere i primi episodi gratis

In attesa dell’uscita della seconda e ultima stagione, ecco come vedere gratis in streaming i primi episodi della stagione 1 di Andor

Fonte foto: 2024 Lucasfilm Ltd/Disney+

I primi episodi di Andor adesso sono visibili gratuitamente per tutti: è questa la notizia diffusa in questi giorni da Disney+. La serie thriller di Lucasfilm, nominata agli Emmy, ha fatto il suo debutto sulla piattaforma di streaming nel 2022 con una prima stagione composta da dodici puntate. In attesa dell’uscita della seconda e ultima stagione, che arriva in Italia il 23 aprile 2025, Disney+ ha deciso di permettere a chiunque – abbonato o meno – di conoscere questa avventura inedita ambientata nel mondo di Star Wars.

Di cosa parla la serie tv Andor: trama e cast

La serie Andor racconta da una prospettiva inedita la galassia di Star Wars. La trama si concentra infatti sul viaggio di Cassian Andor e sulle origini della ribellione contro l’Impero. La genesi di Cassian come eroe prende gradualmente forma in un’epoca piena di pericoli, inganni e intrighi.

Diego Luna interpreta Cassian Andor. Nel cast della serie tv ci sono anche Genevieve O’Reilly, Stellan Skarsgård, Adria Arjona, Denise Gough, Kyle Soller e Fiona Shaw.

Andor, cosa sappiamo della seconda stagione?

Creata da Tony Gilroy, che è anche showrunner, la serie Andor si concluderà con la seconda stagione, che, come detto, arriva su Disney+ il 23 aprile 2025.

Stando alla breve sinossi diffusa dalla piattaforma, nella stagione 2 i personaggi e le loro relazioni si intensificano «mentre l’orizzonte della guerra si avvicina e Cassian diventa un elemento chiave dell’Alleanza Ribelle. Tutti saranno messi alla prova e, con l’aumentare della posta in gioco, i tradimenti, i sacrifici e i conflitti di interesse diventeranno profondi».

La serie è ambientata alcuni anni prima degli eventi narrati in Rogue One: A Star Wars Story. Anche la seconda stagione sarà composta da dodici episodi, che saranno suddivisi in quattro capitoli da tre episodi ciascuno. Il primo capitolo (episodi 1-3) arriva il 23 aprile in Italia, mentre i successivi capitoli, composti da tre episodi ciascuno, escono i successivi mercoledì.

I registi della stagione 2 sono Ariel Kleiman (episodi 1-6), Janus Metz (episodi 7-9) e Alonso Ruizpalacios (episodi 10-12).

Come vedere Andor gratis in streaming

I primi tre episodi della prima stagione di Andor sono visibili gratuitamente su YouTube. Le puntate sono in italiano e disponibili sul canale Youtube di Star Wars Italia, dove si trova anche un riassunto inedito di 14 minuti che ripercorre gli eventi più importanti della stagione 1.

Nel primo episodio della prima stagione, intitolato “Kassa”, Cassian Andor cerca di scoprire la verità sul suo passato e diventa ricercato.

Nella seconda puntata, “Il Cliente”, Cassian viene tallonano dagli agenti e intanto prova a tenere un profilo basso su Ferrix.

“La Resa dei Conti”, ovvero la puntata numero 3, vede Cassian abbracciare il cammino che lo porterà a diventare un eroe ribelle.

Le altre puntate della prima stagione sono visibili su Disney+.

Perché Andor è visibile gratuitamente su YouTube?

Disney+ non ha fornito una spiegazione ufficiale rispetto alla decisione di rendere gratis per tutti su YouTube i primi tre episodi di Andor. Nonostante questo, si tratta evidentemente una strategia di marketing (che tra l’altro non viene adottata per la prima volta in questa circostanza) il cui scopo è promuovere la serie tv e attirare nuovi spettatori in occasione dell’uscita della stagione 2.