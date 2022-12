A che serve il nuovo chip Oppo MariSilicon Y

Dopo aver sfidato Apple sul terreno degli smartphone top di gamma con comparto fotografico premium, con il Find X5 Pro, adesso Oppo si appresta a disturbare la mela morsicata anche nel mercato degli auricolari wireless "pro", dove Apple domina con le AirPods Pro e Oppo potrebbe presto arrivare con un nuovo modello, dotato di un nuovo chip.

Questo chip si chiama MariSilicon Y e, a differenza di quanto si pensava fino a pochi giorni fa, non è il successore del MariSilicon X usato per migliorare la qualità delle foto sugli smartphone Oppo Find X5 Pro.

Cos’è MariSilicon Y

MariSilicon Y è un chip che verrà integrato su un prossimo modello di cuffiette Bluetooth di Oppo. Ha il compito di elaborare flussi audio "lossless", cioè non compressi e senza perdita di dati, a 24 bit e 192 kHz. Siamo ampiamente nel campo dell’audio HD, parliamo di flussi che possono arrivare a "pesare" anche 12 Mbps contro le poche centinaia di Kbps dell’audio riprodotto dalle normali cuffiette wireless.

Questo chip può elaborare fino a 590 GOPS (Giga Operation per Second, miliardi di operazioni al secondo), cosa che permetterà di applicare effetti e algoritmi ai flussi audio direttamente dentro gli auricolari e non più sugli smartphone. Permetterà anche di applicare l’audio spaziale in modo personalizzato e, chiaramente, di applicare una raffinatissima cancellazione attiva del rumore (ANC).

Il tutto, afferma Oppo, "senza consumare batteria" perché i consumi vengono ridotti del 66% e lo spazio occupato dal chip del 33% rispetto a processori simili della concorrenza.

Quando arrivano le cuffiette con MariSilicon Y

Oppo non ha ufficializzato quale sarà il suo primo dispositivo dotato di MariSilicon Y, ma è chiaro che non manca molto a vederlo arrivare sul mercato.

Ricordiamo, infatti, che il chip MariSilicon X per migliorare le fotografie sugli smartphone è stato presentato il 14 dicembre 2021 (esattamente un anno prima di Marisilicon Y), mentre il primo smartphone dotato di tale chip è stato il Find X5 Pro di fine dicembre.

Se Oppo manterrà questo timing, quindi, entro fine 2022 presenterà un nuovo modello di cuffiette True Wireless in grado di competere con le Apple AirPods Pro. Potrebbero chiamarsi Oppo Enco X3, o Oppo Enco X Pro.