Oppo presenta Enco X3, le sue nuove cuffiette top di gamma

Fonte foto: Oppo

Oppo arricchisce la sua offerta nel segmento delle cuffie true wireless con il debutto delle nuove Oppo Enco X3, svelate in Cina ma che arriveranno anche sul mercato globale. Si tratta di nuovi auricolari Bluetooth destinati a diventare la proposta top di gamma della linea Enco della casa cinese. Il debutto delle nuove cuffie è avvenuto a margine della presentazione dei nuovi Oppo Find X8 e Oppo Pad 3 Pro.

Oppo Enco X3: caratteristiche tecniche

Le Oppo Enco X3 sono cuffie true wireless di tipo in-ear realizzate in collaborazione con Dynaudio. Da questa partnership deriva la possibilità di sfruttare 5 modalità di funzionamento, in modo da ottimizzare il suono in base ai gusti personali, alle esigenze del momento e al tipo di audio in riproduzione.

Le cuffie hanno un doppio DAC, uno per le alte frequenze e uno per le frequenze basse, e possono scansionare la struttura del condotto uditivo, in modo da regolare il suono e ottimizzare il funzionamento. C’è anche il sistema di tracciamento dei movimenti della testa, con possibilità di rendering dell’audio spaziale in modo indipendente dal dispositivo associato.

Le nuove Enco X3 sono dotate della cancellazione del rumore ANC fino a 50 dB, con possibilità di regolazione per adattare il funzionamento al contesto di utilizzo, e includono anche la riduzione del rumore in chiamata tramite AI, grazie anche a un sistema di tre microfoni per auricolari. Per quanto riguarda l’autonomia, Oppo dichiara fino a 43 ore di utilizzo, considerando anche la carica aggiuntiva della custodia.

Le cuffie includono un driver principale da 11 mm e un tweeter da 6 mm. Il collegamento con i dispositivi associati avviene tramite Bluetooth 5.4, con possibilità di utilizzare il codec LHDC 5.0 (Low Latency High-Definition Audio Codec) per avere un audio a bassa latenza e ad alta risoluzione quando si utilizzano le cuffie con dispositivi compatibili (come gli smartphone Oppo).

Oppo Enco X3: prezzo e disponibilità

Le nuove Oppo Enco X3 arrivano subito sul mercato cinese, con un prezzo di 899 yuan per la versione con ricarica cablata e 949 yuan per la versione con ricarica wireless (al cambio sono rispettivamente 117 e 123 euro di prezzo di listino). Le colorazioni disponibili sono due (bianco e nero).

Nel corso delle prossime settimane è previsto anche il debutto in Italia, dove Oppo ha lanciato (nel 2022) le Enco X2 con un prezzo di listino di 179,99 euro. Oppo potrebbe annunciare il lancio europeo delle cuffie in parallelo al debutto sul nostro mercato di altri prodotti come Find X8 e Pad 3 Pro.