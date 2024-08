Una campagna pubblicitaria americana illustra come il cambiamento climatico sta peggiorando la qualità dell'aria: i nostri figli potrebbero non avere luoghi cui affezionarsi

La sensibilizzazione sul cambiamento climatico è un tema importante: inondazioni e incendi flagellano il pianeta sempre con maggiore frequenza e forza.

Un gruppo di scienziati del clima americani, che si definisce distante da qualsiasi credo politico in particolare, ha organizzato una campagna pubblicitaria in 6 Stati U.S.A., incentrata sull’impatto delle catastrofi naturali sulle famiglie e sui luoghi a noi più cari, destinati a sparire.

Il cambiamento climatico distrugge i posti che amiamo

La campagna pubblicitaria da 2,5 milioni di dollari, organizzata dal gruppo apartitico Science Moms, mira a evidenziare l’impatto del cambiamento climatico sui bambini, concentrandosi su 6 Stati americani tra i maggiormente indecisi a livello di scelte politiche, anche di tipo ambientale.

L’associazione Science Moms, fondata nel 2021 da scienziati del clima, s’impegna a ricercare i collegamenti tra il riscaldamento globale e gli eventi naturali estremi, come inondazioni, incendi e tutto ciò che peggiora la qualità dell’aria. In particolare, i loro studi si soffermano sull’effetto che la crisi climatica ha sulle famiglie.

Joellen Russell, scienziato del clima all’Università dell’Arizona, avverte come la questione dei cambiamenti atmosferici, spesso percepita distante e complessa, diventi immediata e personale nel momento in cui si parla di proteggere i propri figli.

Russell afferma che i disastri causati dal clima impazzito stanno trasformando i luoghi amati, privando i bambini di un mondo sicuro e meraviglioso, e influenzando permanentemente i loro ricordi. Le esperienze affettive legate agli spazi familiari, una volta normali durante l’infanzia, stanno diventando inaccessibili per le nuove generazioni.

Science Moms è stata co-fondata da Russell insieme a Katharine Hayhoe della Texas Tech University, Ruth DeFries della Columbia University e altri ricercatori, con l’obiettivo di sensibilizzare l’opinione pubblica sul peggioramento dell’aria con prove concrete. Sebbene inizialmente l’attenzione fosse rivolta soprattutto alle madri, il gruppo ora si concentra sull’intera famiglia, poiché tutti sono preoccupati per il futuro dei figli.

Lo spot in onda in America

Lo spot intitolato The Last Time, della durata di 60 secondi, illustra come gli effetti climatici, dagli incendi alle inondazioni, fino all’inquinamento dell’aria, potrebbero alterare momenti significativi dell’infanzia. Il narratore invita a riflettere su come trascorrere l’ultima villeggiatura al campeggio preferito, prima che l’area diventi inaccessibile, collegandosi ai recenti eventi climatici estremi. La domanda centrale è: se questa fosse l’ultima opportunità per proteggere i luoghi cari, cosa faremmo?

Il video sarà trasmesso in Arizona, Wisconsin, Pennsylvania, Michigan, Carolina del Nord e Georgia. Sarà visibile in TV, si potrà ascoltare alla radio, verrà reso disponibile presso i maggiori servizi di streaming statunitensi, come Hulu e Max, oltre che su svariate piattaforme online, da YouTube a TikTok, fino a Instagram.

Gli Stati di riferimento sono cruciali per la campagna elettorale per la Casa Bianca e il Senato: tuttavia, i leader di Science Moms sottolineano che il loro scopo è informare il pubblico su una minaccia significativa alla salute e alla sicurezza. Anche negli anni durante i quali non erano previste elezioni in America, il gruppo ha continuato a lanciare annunci, persino in Stati come la California.

Russell sostiene con fermezza che la questione climatica non deve essere confinata a un solo partito politico, ma richiede l’attenzione e l’azione di tutti. Science Moms è un’organizzazione no-profit che non rende noti i suoi donatori, ma in passato ha dichiarato di aver ricevuto finanziamenti da diverse fondazioni e filantropi, tra cui la David and Lucile Packard Foundation, la William & Flora Hewlett Foundation, la Grantham Foundation, MacKenzie Scott e Mark Tercek, ex amministratore delegato di Nature Conservancy. La campagna è supportata dall’agenzia pubblicitaria Potential Energy Coalition, che da sempre si concentra su tematiche climatiche che coinvolgono gli Stati Uniti e il mondo intero.