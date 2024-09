Questo notebook Acer con i5 e 16 GB di RAM è il best buy di oggi su Amazon

Acer Aspire 5 con Intel Core i5-12450H e 16 GB di RAM è il notebook da prendere per il Back to School con la nuova offerta di Amazon

Fonte foto: Acer

Il periodo di Back to School è l’occasione giusta per acquistare un nuovo notebook con un 0ttimo rapporto qualità/prezzo: la scelta giusta in questo momento è rappresentata dall’AcerAspire 5 (nella versione A515-57-51X4), un modello che punta a conquistare un ruolo di primo piano nella fascia media.

Questa variante del notebook di Acer può sfruttare il potente chip Intel Core i5-12450H supportato da 16 GB di RAM per offrire ottime prestazioni generali. Con l’offerta in corso su Amazon, il prezzo si riduce fino a 629 euro, con possibilità anche di pagare in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi, per gli utenti Amazon selezionati.

Acer Aspire 5 – Intel Core i5-12450H – 16 GB di RAM – Windows 11

Acer Aspire 5: scheda tecnica

Tra le specifiche tecniche di Acer Aspire 5 troviamo il processore Intel Core i5-12450H che rappresenta il punto di riferimento di tutta la scheda tecnica. Si tratta di un chip ad alta potenza, spesso utilizzato da notebook di fascia superiore e che, al prezzo a cui viene proposto l’Acer Aspire 5, rappresenta un plus di rilievo.

Il processore di Intel è dotato di una CPU octa-core, con 4 core Performance e 4 core Efficient e la possibilità di raggiungere una frequenza di turbo di 4,4 GHz. La grafica è integrata e il chip ha un PBP (Processor Base Power) di 45 W, riuscendo a sfruttare più potenza rispetto ai chip a basso consumo e, quindi, garantendo prestazioni superiori.

Il notebook in offerta oggi su Amazon dotato anche di 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD (con possibilità di espansione da parte dell’utente che può sostituire i moduli di RAM e storage presenti). C’è poi un display da 15,6 pollici con pannello IPS con risoluzione Full HD.

Acer Aspire 5 è dotato di una tastiera full-size con layout italiano, una webcam da 720p, il supporto alle reti Wi-Fi 6, gli speaker Acer TryeHarmony e una dotazione di porte che comprende Thunderbolt 4, tre porte USB 3.2 Gen 1 e una HDMI 2.1. C’è anche un lettore di impronte digitali. Il sistema operativo è Windows 11.

Acer Aspire 5: l’offerta Amazon

Grazie all’offerta Amazon in corso oggi è possibile acquistare Acer Aspire 5, con la configurazione hardware descritta, sfruttando uno sconto netto sul prezzo, che si riduce a 629 euro. La promo, per gli utenti Amazon abilitati ai pagamenti rateali, consente anche l’acquisto in 5 rate mensili, senza interessi e con carta di debito, per dilazionare la spesa per un periodo lungo, evitando di dover pagare tutto in un’unica soluzione.

