Notebook Acer Aspire 3, su Amazon lo sconto è formidabile

Fonte foto: Acer

I notebook sono ormai presenti nella stragrande maggioranza delle abitazioni e possono essere utilizzati per scopi diversi, dall’intrattenimento alla produttività leggera, passando naturalmente per lo studio. Tuttavia, acquistare un prodotto del genere non è sempre semplice e i meno ferrati sull’argomento potrebbero trovarsi spiazzati davanti all’incredibile mole di computer portatili sul mercato, finendo per fare la scelta sbagliata.

Fortunatamente, in soccorso dei consumatori è arrivato Amazon che proprio in queste ore propone in super offerte l’ottimo Acer Aspire 3 il dispositivo ideale per chi cerca un computer completo, elegante e, soprattutto, che abbia un costo contenuto.

Con gli sconti sull’e-commerce, il prezzo di questo dispositivo scende sotto i 600 euro, l’occasione perfetta per acquistare un nuovo PC per casa senza spendere cifre esorbitanti.

Notebook Acer Aspire 3 – AMD Ryzen 5 5700U – Versione 16 GB/1 TB

Notebook Acer Aspire 3: scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire315 A315-44P-R1EP ha uno schermo IPS LCD da 15,6 pollici, con una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile a 60 Hz. Il pannello utilizza la tecnologia AcerBlueLightShield sviluppata per ridurre i livelli di luce blu.

Il processore è un AMD Ryzen 7 5700U coadiuvato da 16 di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda video è integrata nel processore, si tratta di una AMD Radeon, un componente entry-level, ottimo per la produttivitàleggera e l’utilizzoquotidiano.

Tra le connessioni a disposizione ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.2, l’uscita HDMI 2.1 e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, abbiamo il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Trovano posto su questo notebook anche due speaker, un microfono e una webcam con risoluzione HD.

La batteria è da 50 Wh per un’autonomia stimata di circa 10 ore di utilizzo normale. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Merita, infine, una menzione il design di questo notebook che ha uno spessore 19.9 mm e un peso di 1.7 kg, due caratteristiche interessanti che permettono ai consumatori di spostarlo facilmente e di trasportarlo senza troppe difficoltà. Questo modello è disponibile su Amazon nell’esclusiva finitura Silver.

Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un notebook Acer Aspire 3 15 A315-44P-R1EP bisogna spendere 699 euro. Grazie alle offerte su Amazon, però, il prezzo di questo device scende a 569 euro (-19%, -130 euro), un ottimo sconto che consente di acquistare un buon prodotto senza spendere eccessivamente.

