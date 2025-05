Libero Tecnologia si occupa di tecnologia a 360°: novità e tendenze dal mondo tech, approfondimenti, guide e tutorial, per un pubblico di principianti e di esperti, di utenti privati, di PMI e professionisti. Qui trovate i nostri articoli sul mondo Android e Apple, app e social, audio e video, smartphone e wearable, domotica e gadget.

Acer Aspire 3 è in offerta su Amazon con Ryzen 5 e 16 GB di RAM: è il portatile perfetto per lo studio e il lavoro d'ufficio grazie anche a un prezzo contenuto

Acquistare un buon portatile a un prezzo accessibile è oggi più facile grazie alla promo in corso su Amazon che garantisce un netto taglio di prezzo per Acer Aspire 3. Il notebook in questione è disponibile al prezzo scontato di 429 euro, con anche la possibilità di pagamento in 5 rate mensili.

La versione in offerta, dotata del processore AMD Ryzen 5 5500U e di 16 GB di memoria RAM, si caratterizza per un buon comparto tecnico, in grado di offrire prestazioni eccellenti nell’utilizzo di tutti i giorni.

Si tratta, quindi, del portatile giusto per lo studio e per il lavoro d’ufficio. Grazie a una scocca leggera e a una buona autonomia, inoltre, il notebook può essere utilizzato facilmente anche in mobilità.

Acer Aspire 3: la scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire 3 è dotato di una buona scheda tecnica, senza reali punti deboli e con tutte le specifiche giuste per poter garantire buone prestazioni in tutti i principali contesti di utilizzo.

Il modello include un processore AMD Ryzen 5 5500U con 6 core e 12 thread e con grafica integrata. Si tratta di un chip ottimo per la fascia di prezzo. Da segnalare anche la presenza di 16 GB di memoria RAM.

Il portatile di Acer può contare anche di 512 GB di SSD e può contare su un display da 15,6 pollici di diagonale con risoluzione Full HD. Da segnalare anche una tastiera full size con layout italiano.

Acer Aspire 3 include il supporto alla connettività Wi-Fi 6 e una buona dotazione di porte con tre USB-A, una USB-C, una HDMI, una porta RJ45 e anche il jack audio. Il sistema operativo è Windows 11.

Il notebook di Acer, quindi, ha tutto quello che serve per risultare la scelta giusta per chi è alla ricerca di un portatile economico e di qualità. Con un peso di 1,6 chilogrammi, inoltre, Acer Aspire 3 è anche leggero e facile da utilizzare in mobilità.

Acer Aspire 3: l’offerta di Amazon

Con la nuova offerta di Amazon è ora possibile acquistare Acer Aspire 3, nella variante descritta in precedenza, con un prezzo scontato di 429 euro e con la possibilità di effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con possibilità di pagare carta di debito e senza interessi. Il notebook è venduto direttamente da Amazon.

