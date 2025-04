Fonte foto: Acer

È il momento giusto per acquistare un nuovo notebook da gaming, scegliendo un prodotto di qualità, in grado di offrire ottime prestazioni con una spesa ridotta, per gli standard di questa categoria. Con la nuova offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile puntare su Acer Nitro 5 nella variante dotata del processore Intel Core i9-12900H e della scheda video NVIDIA RTX 4060 da 8 GB di memoria dedicata.

Questa versione del notebook di Acer è disponibile con un prezzo scontato di 1.099 euro, con ben 400 euro di sconto rispetto al prezzo consigliato e con anche la possibilità di effettuare il pagamento optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito, in modo da dilazionare la spesa. L’offerta porta il laptop da gaming al minimo storico per questa configurazione. Per accedere subito alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

Acer Nitro 5: scheda tecnica

La scheda tecnica della versione in offerta di Acer Nitro include il processore Intel Core i9-12900H, dotato di ben 14 core, di cui 6 core Performance e 8 core Efficient. Ci sono, inoltre, 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD (con possibilità di espansione; la RAM può arrivare fino a 32 GB).

Il notebook è dotato di un display IPS da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e con refresh rate massimo di 144 Hz. Da segnalare anche la presenza della scheda video NVIDIA RTX 4060 con 8 GB di memoria dedicata e con la possibilità di sfruttare le tecnologie RTX, come il DLSS, per ottenere prestazioni superiori durante il gaming.

Acer Nitro 5 può contare sul sistema operativo Windows 11 già preinstallato oltre che su di una tastiera full-size con layout italiano e sistema di illuminazione RGB a 4 zone. C’è anche un’ottima dotazione di porte, che comprende anche HDMI 2.1 e Thunderbolt 4. Da segnalare il supporto Wi-Fi 6 e un sistema a doppia ventola per il raffreddamento.

Acer Nitro 5: l’offerta di Amazon

Con Acer Nitro 5 è possibile acquistare un ottimo notebook da gaming, completo e in grado di offrire prestazioni elevate anche con una spesa "ridotta" (per gli standard di questa categoria di prodotto). Su Amazon, in questo momento, è possibile acquistare il laptop di Acer con un prezzo scontato di 1.099 euro che rappresenta anche il nuovo minimo storico per il modello, venduto direttamente da Amazon. L’acquisto può avvenire anche optando per il pagamento in 5 rate mensili. Per accedere subito all’offerta basta premere sul banner riportato di seguito.

