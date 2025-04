Fonte foto: Acer

Per chi è alla ricerca di un nuovo notebook completo e adatto a tutti i contesti di utilizzo, in questo momento, su Amazon c’è l’offerta giusta: il portatile Acer Aspire 5 è disponibile al prezzo scontato di 699 euro, con anche l’opzione per effettuare il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi.

Il notebook in questione è dotato dell’ottimo processore Intel Core i7-12650H, affiancato da 16 GB di RAM. Da segnalare che è disponibile anche una versione con processore Intel Core i5-12450H e 16 GB di RAM. In questo caso, il prezzo è ridotto a 599 euro.

Si tratta, quindi, di un’ottima occasione per mettere le mani su di un notebook veloce e di qualità, ideale per lo studio e il lavoro di ufficio oltre che per la produttività quotidiana. Per sfruttare la promo è sufficiente premere sul banner qui di sotto.

Acer Aspire 5 – Intel Core i7-12650H – 16 GB / 1 TB

Acer Aspire 5: scheda tecnica

Il notebook Acer Aspire 5 ha un display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD e una tastiera full size, con tastierino numerico laterale e layout italiano. C’è anche il supporto alla connettività Wi-Fi 6 ed è presente il sistema operativo Windows 11.

Acer Aspire 5 è disponibile in più versioni. La più potente è dotata del processore Intel Core i7-12650H, con CPU a 10 core (6 core Performance e 4 core Efficient) ma c’è anche la possibilità di puntare sulla versione con processore Intel Core i5-12450H, con CPU a 8 core (4 core Performance e 4 core Efficient).

Entrambe le varianti hanno la possibilità di sfruttare 16 GB di memoria RAM e 1 TB di SSD, per una dotazione di memoria ottima e in grado di soddisfare appieno le esigenze degli utenti. Sia in termini di prestazioni che di efficienza, il notebook di Acer si comporta molto bene.

Acer Aspire 5: l’offerta di Amazon

Grazie alla promozione in corso su Amazon c’è ora la possibilità di acquistare Acer Aspire 5 con un ottimo prezzo. La versione con processore Intel Core i7-12650H, infatti, scende fino a 699 euro, toccando un nuovo minimo storico e diventando, sempre di più, un punto di riferimento del mercato per gli utenti alla ricerca di un portatile di fascia media.

In alternativa, per chi ha un budget inferiore, c’è la versione con i5-12450H che, con un prezzo di 599 euro, rappresenta un’altra opzione di grande interesse. Per entrambi i modelli c’è la possibilità di effettuare il pagamento anche optando per l’acquisto in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Questa soluzione, accessibile solo per gli account Amazon abilitati ai pagamenti rateizzati, permette di dilazionare la spesa senza costi aggiuntivi. Le offerte sono accessibili tramite il banner qui di sotto.

