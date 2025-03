Acer Nitro V 15, lo sconto su questo notebook da gaming è pazzesco

Fonte foto: Acer

Acquistare un notebook da gaming non è una spesa da fare a cuor leggero e, visti i prezzi non proprio accessibili di questi prodotti, in tanti si mettono alla ricerca dell’offerta perfetta per risparmiare qualcosa.

Grazie ad Amazon le occasioni non mancano e proprio in queste ore c’è l’Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 a un prezzo davvero irripetibile, con ben 200 euro di sconto. Per chi non lo sapesse, si tratta di un notebook da gaming entry-level, un prodotto sviluppato per garantire buone prestazioni e un prezzo accessibile. Il prodotto ideale per muovere i primi passi nel mondo del gaming, ma anche per chi cerca un device efficiente per la produttività e lo studio.

Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 – Intel Core i5-13420H e Nvidia RTX 4050 – Versione 16/512 GB

Notebook Acer Nitro V 15: scheda tecnica

Il notebook Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 ha uno schermo LCD con retroilluminazione LED da 15.6 pollici, con una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate fino a 144 Hz.

Il processore è un Intel Core i5-13420H (di tredicesima generazione) con 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia RTX 4050, uno dei modelli entry level dell’azienda statunitense che, con qualche accortezza nei settaggi, permette di avviare senza grosse difficoltà anche i giochi più moderni.

Molto interessante il sistema di raffreddamento Dual-Fan Cooling che Acer ha sviluppato per mantenere fresco il PC anche durante le sessioni di gioco più impegnative, garantendo una buona efficienza e un livello di rumore piuttosto basso.

Sul fronte delle connessioni ci sono una porta USB-C con Thunderbolt 4, tre porte USB-A 3.2, l’HDMI 2.1, l’ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless, invece, ci sono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1. Non mancano a bordo di questo notebook nemmeno due speaker stereo, un microfono e una webcam con risoluzione 720p. La batteria è da ‎57 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Bisogna, infine, fare una menzione a parte per il design con l’Acer Nitro V 15 che presenta un look semplice e senza eccessi, dove spicca l’esclusivo disegno sulla scocca e, naturalmente, la tastiera retroilluminata.

Notebook Acer Nitro: l’offerta su Amazon

Il notebook Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 di listino costa 1.099 euro, tuttavia approfittando delle offerte Amazon, per le prossime ore il prezzo scende a 899 euro (-18%, -200 euro), uno sconto da non sottovalutare che rende un po’ più semplice avvicinarsi al mondo dei computer da gaming.

