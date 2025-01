MSI Thin 15 B13UCX-2008IT, un notebook da gaming a un prezzo irripetibile

MSI Thin 15 B13UCX-2008IT è un laptop da gaming entry-level, ottimo per muovere i primi passi in questo settore. Con l’offerta Amazon il prezzo è molto interessante

Fonte foto: MSI

L’MSI Thin 15 B13UCX-2008IT è un notebook da gaming entry-level progettato per chiunque voglia avvicinarsi a questo mondo acquistando un device di qualità ma che non costi una fortuna. Con un design elegante e un buon comparto hardware, questo laptop è la soluzione ideale sia per le attività quotidiane che per le prime esperienze di gioco, garantendo risultati più che buoni, al netto di qualche ovvio compromesso nei settaggi dei titoli in riproduzione.

Grazie all’offerta Amazon, per le prossime ore il prezzo di questo PC scende sotto gli 800 euro, un’occasione irripetibile per chi deve acquistare un nuovo notebook e cerca un buon prodotto con un investimento contenuto.

MSI Thin 15 B13UCX-2008IT – Intel Core i7-13620H – Versione 16/512 GB

Notebook MSI Thin 15: scheda tecnica

Il notebook MSI Thin 15 B13UCX-2008IT ha un display IPS LCD che misura 15.6 pollici, con risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento fino a 144 Hz.

Il processore a bordo è un Intel i7-13620H (13 esima generazione) che per questa offerta viene affiancato da 16 GB di RAM (che l’utente può espandere fino a un massimo di 64 GB) e da un SSD da 512 GB. La scheda grafica dedicata è una Nvidia GeForce RTX 2050, un prodotto economico ma che comunque permette di muovere i primi passi nel mondo del gaming, garantendo buone prestazioni.

Trattandosi di un PC progettato per lavorare sotto sforzo, MSI ha scelto un sistema di raffreddamento Shared-Pipe che tiene sotto controllo la temperatura della CPU e della GPU, anche durante le sessioni di gioco più impegnative.

Sul fronte delle connessioni, su questo notebook ci sono una porta USB-C 3.2, tre porte USB-A 3.2, l’HDMI, la porta ethernet e due ingressi per il jack da 3,5 mm da utilizzare per le cuffie e per il microfono. Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6E e il Bluetooth 5.3.

Presenti anche due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio, il microfono e una webcam con risoluzione 720p.

La batteria è da ‎52,4 Whr che, stando a quanto dichiarato da MSI, dovrebbe garantire un’autonomia di circa 6 ore di utilizzo normale. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

MSI Thin 15 B13UCX-2008IT: l’offerta su Amazon

L’MSI Thin 15 B13UCX-2008IT ha un prezzo di listino di 949 euro. Grazie alle offerte su Amazon, però, si scende fino a 799 euro (-16%, -150 euro), uno sconto da non sottovalutare che potrebbe fare la gioia di tutti quegli utenti che vogliono acquistare il loro primo notebook da gaming e cercano un prodotto di qualità che non costi una fortuna.

