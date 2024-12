Fonte foto: Acer

L’Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 è la soluzione ideale per chi cerca un notebook da gaming entry-level in grado di bilanciare alla perfezione potenza e prezzo.

Si tratta di un prodotto progettato per gli utenti che stanno muovendo i primi passi in questo settore e cercano un computer in grado di offrire prestazioni e versatilità e che può essere utilizzato, dunque, solo per il gaming ma anche per lo studio e la produttività a tutti i livelli.

Grazie all’esclusiva offerta su Amazon, questo dispositivo è disponibile a meno di 800 euro.

Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 – Intel Core i5-13420H e Nvidia RTX 4050 – Versione 16/512 GB

Notebook Acer Nitro V 15: scheda tecnica

Il notebook Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 ha un display LCD con retroilluminazione LED che misura 15.6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e frequenza di aggiornamento variabile fino a 144 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i5-13420H (di tredicesima generazione) a cui si affiancano 16 GB di RAM e un SSD da 512 GB. La scheda grafica, dedicata e non integrata nella CPU, è una Nvidia RTX 4050.

Si tratta del modello entry level della serie 4000, un buon punto di partenza per il gaming, se non si impostano tutti i dettagli dei giochi al massimo e, soprattutto, se non si sale oltre la risoluzione FHD (possibile, su questo laptop, solo collegando un monito esterno).

Per tenere sotto controllo la temperatura di questo notebook Acer ha scelto un sistema di raffreddamento Dual-Fan Cooling con due ventole, che garantiscono una buona efficienza e un livello di rumore molto basso.

Per quanto riguarda le connessioni ci sono una porta USB-C con Thunderbolt 4, tre porte USB-A 3.2, l’uscita HDMI 2.1, l’ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Le connessioni wireless, invece, comprendono il WiFi 6 e il Bluetooth 5.1.

Presenti anche due speaker stereo, un microfono e una webcam con risoluzione 720p. La batteria è da ‎57 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook Acer Nitro: l’offerta su Amazon

L’Acer Nitro V 15 ANV15-51-5673 ha un prezzo di listino di 1.099 euro. Grazie alle offerte Amazon, però, per le prossime ore è possibile approfittare di un ottimo sconto che porta questo notebook a 799 euro (-27%, -300 euro), uno sconto davvero interessante che rende notevolmente più accessibile questo PC da gaming.

