Notebook da gaming MSI Katana, con l'offerta di oggi è irresistibile

I veri gamer, quelli che al posto di una moderna console sceglieranno sempre un computer da gaming, ogni volta che devono acquistare un nuovo notebook devono fare i conti con prezzi piuttosto elevati che per molti potrebbero risultare proibitivi.

Del resto, per chi cerca particolari specifiche tecniche e vuole godere al meglio dei propri titoli preferiti, inclusi i moderni tripla A, la scelta è praticamente obbligatoria e l’unica cosa da fare è mettersi alla costante ricerca di un’offerta per risparmiare qualcosa sul prezzo finale.

Fortuna che su Amazon le occasioni non tardano ad arrivare, come quelle per la Festa delle Offerte di Primavera che permettono di acquistare il meglio della tecnologia sul mercato a prezzi davvero concorrenziali. È il caso del notebook da Gaming MSI Katana 15 B13VFK-1672IT, un dispositivo dalle grandi potenzialità che mette tutti d’accordo grazie a una scheda tecnica molto interessante e a un ottimo sconto di quasi 300 euro.

MSI Katana 15 B13VFK-1672IT – Intel Core i7-13620H e Nvidia RTX 4070 – Versione 16 GB/1 TB

Notebook MSI Katana: scheda tecnica

Il notebook MSI Katana 15 B13VFK-1672IT ha uno schermo IPS LCD che misura 15,6 pollici, ha una risoluzione FHD (1.920×1.080 pixel) e refresh rate variabile fino a 144 Hz.

Il processore in dotazione è un Intel Core i7-13620H con 16 GB di RAM e un SSD da 1 TB. La scheda grafica è una Nvidia RTX 4060, un componente interessante che può essere utilizzato senza problemi per il gaming e per la produttività.

Il sistema di raffreddamento è un Cooler Boost 5 con design Shared-Pipe che mantiene sotto controllo la temperatura di CPU e GPU, evitando sbalzi termici anche durante le sessioni di gioco più impegnative e con un rumore della ventola contenuto.

Sul fronte delle connessioni ci sono una porta USB-C 3.2, due porte USB-A 3.2, una porta USB-A 2.0, l’HDMI 2.1, l’ethernet e l’ingresso per il jack da 3,5 mm (cuffie/microfono). Tra le connessioni wireless ci sono WiFi 6E e Bluetooth 5.3.

Per quanto riguarda l’audio abbiamo due speaker stereo da 2 W certificati Hi-Res Audio e un microfono. Presente anche una webcam con risoluzione 720p. La batteria è da ‎53,5 Wattora. Il sistema operativo è Windows 11 Home Edition.

Notebook MSI Katana: l’offerta su Amazon

Per portare a casa un notebook MSI Katana 15 B13VFK-1672IT bisogna spendere ben 1.271,98 euro ma, grazie agli sconti in occasione della Festa delle Offerte di Primavera di Amazon il prezzo scende a 999 euro (-21%, -272,98 euro), uno sconto davvero interessante che i veri gamer non possono proprio lasciarsi scappare.

