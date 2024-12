Adolescence, il prossimo dramma "in tempo reale" di Netflix

Fonte foto: Netflix/X

Annunciata all’inizio del 2024, Adolescence è già una delle miniserie più attese su Netflix l’anno prossimo. Realizzata con lo stile della narrazione in tempo reale, nel senso che ogni puntata è costituita da un’unica ripresa continua, questa nuova produzione britannica è co-ideata da Stephen Graham, già noto per Boardwalk Empire e Bodies. Graham è anche tra i protagonisti insieme ad Ashley Walters (già in Top Boy) ed Erin Doherty (vista tra le altre cose in The Crown).

Il cast e le prime foto di Adolescence

Oltre agli interpreti appena citati, nel cast di Adolescence ci sono l’esordiente Owen Cooper, Faye Marsay (già in Andor), Christine Tremarco (Casualty), Mark Stanley (Sanditon), Jo Hartley (After Life) e Amélie Pease.

Netflix ha recentemente pubblicato le prime foto della miniserie:

First look at ADOLESCENCE coming in 2025. It stars Stephen Graham, Ashley Walters, and Erin Dohertyhttps://t.co/7wYL7uZaeA pic.twitter.com/YDimDToatu — What's on Netflix (@whatonnetflix) November 28, 2024

La trama: di cosa parla la nuova serie Adolescence

Composta da quattro episodi, la miniserie Adolescence si preannuncia intensa e provocatoria. La trama inizia quando il tredicenne Jamie Miller viene arrestato e accusato dell’omicidio di una sua compagna di scuola coetanea. La serie tv racconta le indagini intorno al caso, ma anche come il mondo della famiglia di Jamie venga completamente distrutto in seguito a questo scioccante e apparentemente inspiegabile accadimento.

«L’avvincente storia si svolge in tempo reale mentre i personaggi principali – dalla famiglia agli investigatori che indagano sul crimine – cercano risposte sulla scia di una tragedia scioccante», si legge in una nota di Netflix. «Chi è effettivamente responsabile? Perché è successo? Si poteva evitarlo?».

L’esordiente Cooper interpreta il giovane Jamie, mentre suo padre Eddie Miller ha il volto di Graham. Pease è Lisa Miller. Walters veste invece i panni dell’ispettore Luke Bascombe; mentre Doherty è Briony Ariston, la psicologa assegnata al caso. La serie tv è co-ideata da Graham con Jack Thorne (già noto per Help e Queste oscure materie). La regia è di Philip Barantini, che è anche produttore esecutivo.

Dove è stata girata la serie Adolescence

Le riprese di Adolescence si sono svolte nel corso dell’estate 2024 nello Yorkshire. Tra le location mostrate nei quattro episodi ci sono la Minsthorpe High School di South Elmsall e Pontefract, che si trova a sud di Leeds. Alcune riprese si sono svolte a Londra e altre nei dintorni di South Kirkby.

All’epoca Adolescence era stato presentato come un titolo provvisorio per la miniserie drama, ma al momento non ci sono aggiornamenti da questo punto di vista (non è detto che a questo punto ce ne saranno, dunque).

NEWS: Stephen Graham, Ashley Walters and Erin Doherty will star in Netflix’s new one-shot crime drama Adolescence (working title). pic.twitter.com/X1ziKifHgr — Netflix UK & Ireland (@NetflixUK) July 22, 2024

Quando esce Adolescence in streaming

La miniserie drammatica Adolescence esce su Netflix nel 2025. La data esatta non è ancora nota.