Peaky Blinders, nel film Netflix ci saranno anche questi attori

Oltre al protagonista Cillian Murphy, nel film di Peaky Blinders in produzione per Netflix tornano anche altri volti già noti al pubblico che ha seguito la serie tv

Fonte foto: Robert Viglasky/Netflix

Arrivano nuove notizie dal mondo di Peaky Blinders. Nel prossimo film Netflix in collaborazione con BBC non ci sarà solo Cillian Murphy, che riprenderà il suo ruolo iconico nei panni di Tommy Shelby. Anzi, il cast si è appena arricchito con diversi nuovi volti già noti a chi ha seguito la serie tv Netflix. Il film, la cui produzione è ufficialmente cominciata, sarà ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale. «Il Paese è in guerra e, ovviamente, lo sono anche i nostri Peaky Blinders», ha detto Steven Knight a Netflix.

Peaky Blinders, il film: chi c’è nel cast

Come ha annunciato Netflix in questi giorni, tra i volti noti che torneranno nel film di Peaky Blinders ci sono Stephen Graham, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee e Ian Peck. Jay Lycurgo invece si unirà al cast.

Era invece già stato annunciato da qualche tempo che nel cast del film ci saranno anche Rebecca Ferguson (già vista in Dune e Mission Impossible), Tim Roth (Reservoir Dogs, The Hateful Eight) e Barry Keoghan (noto tra le altre cose per Saltburn e The Banshees of Inisherin).

Di cosa parla il film Peaky Blinders

Come già noto, il film porterà avanti cronologicamente la storia della serie tv omonima (composta da sei stagioni e ancora disponibile su Netflix).

La serie tv è ambientata a Birmingham tra il 1919 e il 1934, mentre, come accennato, il film si sposta negli anni Quaranta, in tempi che si preannunciano particolarmente complicati da navigare per la famiglia Shelby e gli altri protagonisti.

Gli addetti ai lavori hanno già dichiarato che il film sarà un proseguimento «esplosivo» e «straordinario» della serie tv, ma al momento non ci sono altri dettagli o anticipazioni sulla trama.

L’ultima volta che il pubblico ha visto Tommy Shelby, nel finale della sesta stagione, stava cavalcando un cavallo bianco galoppando (letteralmente) verso una nuova vita e un nuovo inizio.

Che cosa ha in serbo il film per questo amato personaggio? È ancora presto per dirlo. «Sono sinceramente entusiasta che questo film stia diventando realtà», ha detto Knight. «Sarà un capitolo esplosivo della storia di Peaky Blinders».

Peaky Blinders, quando esce il film su Netflix

Il film è ufficialmente in produzione: le riprese sono cominciate tra la fine di settembre e l’inizio di ottobre 2024. Al momento però la data di uscita in streaming su Netflix non è ancora stata annunciata: sarà forse nel 2025, più probabilmente nel 2026.