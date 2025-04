Trama e data di uscita del dramma british The Stolen Girl

Fonte foto: Matt Squire/Disney+

Dopo il successo di Adolescence, una nuova produzione drammatica britannica sta per uscire in streaming anche in Italia. Parliamo di The Stolen Girl, miniserie in cinque episodi attesa su Disney+ fra pochi giorni. Prodotta da Quay Street Productions (che fa parte di ITV Studios) con Brightstar, lo psychological drama ruota attorno al misterioso rapimento di una bambina.

La trama e il trailer The Stolen Girl

Nella trama di The Stolen Girl, la piccola Lucia (interpretata da Beatrice Cohen), ovvero la figlia di Elisa (alias Denise Gough) e Fred Blix (che ha il volto di Jim Sturgess), scompare dopo aver preso parte a un pigiama party a casa di un’amica di scuola.

L’esistenza ordinaria della coppia precipita immediatamente nel caos. A ciò contribuisce anche la giornalista Selma Desai (Ambika Mod): ostinata e determinata a realizzare un reportage in diretta per seguire il caso, manda definitivamente in frantumi la vita famigliare dei protagonisti.

Intanto, Elisa si getta in una frenetica caccia all’uomo attraverso l’Europa. Si scoprirà che Lucia è stata presa dall’enigmatica Rebecca Walsh (interpretata da Holliday Grainger). Ma perché ha scelto proprio lei? E quale prezzo personale dovrà pagare Elisa per riavere la sua bambina?

Presto un’inquietante verità prende forma ed Elisa capisce che sua figlia non è stata vittima di un classico caso di rapimento, ma di qualcosa di diverso e di molto più oscuro.

Il cast di The Stolen Girl

Oltre agli attori e alle attrici già citate, il cast di The Stolen Girl include Bronagh Waugh nei panni dell’ispettrice Shona Sinclair e Layo-Christina Akinlude in quelli della sergente Lizzie Walker, ovvero le due agenti che lavorano sul caso. Michael Workéyè è Kaleb Negasi, l’editore di Selma, che vorrebbe che lei si concentrasse su qualcosa di diverso da questo caso.

Nicola Shindler (già nota per Un inganno di troppo, Happy Valley, Missing You, It’s A Sin) è l’executive producer per Quay Street Productions, insieme a Tanya Seghatchian e John Woodward per Brightstar (Il potere del cane, Cold War). Sono executive producer anche Alex Dahl, Eva Husson e Catherine Moulton. James Dean è produttore.

Il libro da cui è tratta la serie tv The Stolen Girl

Diretta da Eva Husson e adattata da Catherine Moulton, la serie The Stolen Girl è tratta dal romanzo Playdate di Alex Dahl, pubblicato nel 2020.

Classe 1982, Dahl è una scrittrice statunitense/norvegese specializzata nel genere crime. Il suo romanzo d’esordio, Il ragazzo della porta accanto, è stato tradotto e pubblicato in Italia da Newton Compton.

Quando esce The Stolen Girl

La serie originale britannica The Stolen Girl esce il 16 aprile 2025 in esclusiva su Disney+ in Italia.

Negli Stati Uniti, i cinque episodi saranno invece disponibili su Freeform e su Hulu.