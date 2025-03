Tra le novità ci sono Il Gattopardo, il film The Electric State, la nuova serie The Residence e la seconda stagione del rap show Nuova Scena

Fonte foto: Netflix/Paul Abell

Cosa c’è di nuovo su Netflix a marzo 2025? Una novità attesa è la serie tv Il Gattopardo, tratta dal celebre romanzo di Giuseppe Tomasi da Lampedusa. In uscita anche il film The Electric State, con Millie Bobby Brown e Chris Pratt come protagonisti, e la nuova serie firmata Shondaland The Residence, in cui una detective deve risolvere un caso di omicidio alla Casa Bianca. Inoltre, questo mese sulla piattaforma di streaming torna con la seconda stagione il rap show Nuova Scena, sempre con Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain come giudici; e fa il suo debutto un nuovo capitolo della docuserie American Manhunt, dedicato questa volta alla ricerca e alla cattura di Osama bin Laden.

Le serie tv di marzo 2025 su Netflix

Tra le nuove serie tv di marzo 2025 su Netflix c’è anche With Love, Meghan, docureality in cui la duchessa di Sussex Meghan invita amici e ospiti famosi nella splendida tenuta della California, condividendo consigli su cucina, giardinaggio e lifestyle. Nella miniserie drammatica britannica Adolescence, invece, un tredicenne è accusato dell’omicidio di una compagna di classe e la sua famiglia, la terapeuta e il detective incaricato del caso cercano di capire cosa sia accaduto davvero. Oltre a queste, ecco le principali serie tv in arrivo questo mese:

1° marzo : Resident Alien S2, Frieren – Oltre la fine del viaggio

: Resident Alien S2, Frieren – Oltre la fine del viaggio 4 marzo : With Love, Meghan

: With Love, Meghan 5 marzo : Il Gattopardo

: Il Gattopardo 7 marzo : Formula 1: Drive to Survive S7

: Formula 1: Drive to Survive S7 10 marzo : American Manhunt: Osama bin Laden

: American Manhunt: Osama bin Laden 13 marzo : L’amore è cieco: Svezia S2, Adolescence

: L’amore è cieco: Svezia S2, Adolescence 20 marzo : The Residence

: The Residence 31 marzo: Nuova Scena S2, Gone Girls: Il serial killer di Long Island

I film di marzo 2025 su Netflix

Arriva a marzo 2025 su Netflix, dopo essere stato trasmesso in anteprima in tv, Magma. Mattarella, il delitto perfetto. Il documentario ripercorre l’omicidio di Piersanti Mattarella, fratello di Sergio Mattarella e all’epoca Presidente della regione Sicilia, e le successive indagini. Entra nel catalogo della piattaforma anche Il ragazzo dai pantaloni rosa, apprezzato ed emozionante film del 2024 ispirato a una storia vera. Diretto da Margherita Ferri, racconta una storia di bullismo a sfondo omofobo. Questi sono gli altri titoli principali in uscita questo mese, almeno per quanto riguarda film e documentari: