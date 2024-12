Fonte foto: Amazfit

Chi è alla ricerca di un regalo di Natale tech per sportivi, in particolare per le donne, non può non considerare uno smartwatch.

Tra i prodotti più interessanti di questo settore c’è l’Amazfit Cheetah Square, uno smartwatch potente ed estremamente versatile che può affiancare l’utente in ogni aspetto della propria routine quotidiana, aiutandolo a prendersi cura di sé al meglio.

Con l’offerta Amazon il prezzo di questo device scende sotto i 100 euro, arrivando al minimo storico. Un’occasione irripetibile che bisogna cogliere al volo.

Amazfit Cheetah Square – Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva

Amazfit Cheetah Square: scheda tecnica

L’Amazfit Cheetah Square ha un display AMOLED rettangolare che misura 1,75 pollici, ha una risoluzione di 390×450 pixel e 1.000 nit di luminosità di picco.

Il sistema operativo è Zepp OS 2.0, sviluppato direttamente da Amazfit, e permette di scaricare decine di applicazioni per sfruttare al meglio le potenzialità del proprio orologio smart.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei parametri vitali ci sono il tracciamento dell’attività cardiaca e dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), il controllo dei livelli di stress e della qualità del sonno.

Presenti anche le funzioni per la salute della donna, con il monitoraggio del ciclo mestruale tramite la misurazione della temperatura corporea basale (BTT) e i dati sull’ultima mestruazione inseriti dall’utente.

Le funzioni per il fitness si focalizzano sulle impostazioni per la corsa con rilevamento dati e statistiche estremamente precise grazie anche ai sistemi di geolocalizzazione satellitare. Oltre a questo ci sono anche altre modalità di allenamento che comprendono più di 150 attività, come ciclismo, esercizi in palestra, sport invernali, nuoto (il device è impermeabile fino a 5 atmosfere di pressione) e molto altro ancora.

Molto interessante Zepp Coach, il personal trainer AI che affianca gli utenti negli allenamenti quotidiani, aiutandoli a raggiungere gli obiettivi fissati con sessioni di allenamento create su misura per loro.

Collegando lo smartwatch al telefono tramite Bluetooth 5.3 è possibile archiviare i dati dell’attività fisica e i parametri vitali tramite le principali app per il fitness di terze parti come Adidas Running, Strava, komoot, Relive, Google Fit e Apple Health.

Per quanto riguarda, invece, le funzionalità più classiche ci sono la gestione delle notifiche del telefono, la riproduzione musicale, i dati sul Meteo e molto altro. Inoltre il device può essere utilizzato anche tramite i comandi vocali di Alexa.

Infine, sul fronte dell’autonomia, il produttore dichiara fino a 8 giorni di utilizzo tipico (senza GPS) che salgono a 14 in modalità risparmio energetico. Utilizzando i servizi per la geolocalizzazione, invece, si arriva a circa 20 ore o 13 in modalità precisione.

Amazfit Cheetah Square: l’offerta su Amazon

Amazfit Cheetah (Square) ha un prezzo di listino è di 189,90 euro, ma grazie alle offerte Amazon si scende a 99,90 euro (-47%, -90 euro), uno sconto davvero irripetibile che lo rende un regalo di Natale tech ideale.

Amazfit Cheetah Square – Sistema operativo Zepp OS – Monitoraggio parametri vitali e attività sportiva