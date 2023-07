Fonte foto: Shutterstock

Le truffe online sono ormai un problema molto serio, al quale non si trova una soluzione definitiva. La cosa più importante è l’educazione degli utenti del Web, cioè delle potenziali vittime, affinché evitino di abboccare agli ami lanciati dai truffatori. Amazon, per questo, sta avvertendo i suoi clienti: “I truffatori sono creativi e, per evitare di essere scoperti, ideano costantemente nuovi sistemi, sfruttano nuove tecnologie e cambiano tattiche“.

Amazon si riferisce, soprattutto, ai tentativi di truffa che sfruttano il nome di Amazon stessa: quante volte, infatti, abbiamo ricevuto telefonate da numeri esteri e, dall’altro capo, una voce pre-registrata ci invitava a investire in azioni Amazon? Ma, è quasi inutile dirlo, non si trattava affatto del noto e-commerce ma di truffatori, perché “Amazon non ti spingerà mai ad investire o acquistare partecipazioni in un’azienda“.

I 4 consigli anti truffa di Amazon

Nella sua email ai clienti Amazon ribadisce che nessuno dei suoi dipendenti ha mai fatto una telefonata per chiedere mai numeri di carte di credito, o dati personali, né per dirci che abbiamo vinto un premio in un concorso. Qualunque telefonata del genere non proviene da Amazon ed è un tentativo di truffa, dal quale è possibile difendersi seguendo 4 semplici consigli.

Il primo consiglio è quello di usare solo i canali di proprietà di Amazon: l’app ufficiale e il sito Web, dai quali è possibile farsi chiamare dal servizio clienti in caso di bisogno. Non c’è nessun altro sito, né app, tramite i quali si può gestire il proprio rapporto con il gigante dell’e-commerce.

Il secondo consiglio è quello di diffidare della falsa urgenza: i truffatori mirano a metterci fretta, per farci abbassare la guardia e convincerci a fare qualcosa che, se ragionassimo con calma e sangue freddo, non faremmo mai.

Il terzo consiglio è quello di non fare mai pagamenti per telefono, né di fornire tramite telefono informazioni sui propri strumenti di pagamento (carte di credito, iban bancari etc etc). Spesso queste informazioni vengono carpite con la promessa di offrire alla vittima una carta regalo o una fantomatica “carta di verifica“.

Il quarto e ultimo consiglio anti truffa di Amazon è quello di controllare bene i link prima di cliccare: i siti Web ufficiali, legittimi e sicuri di Amazon contengono sempre “amazon.it” e se il link contiene altro, allora è quasi certamente un tentativo di truffa tramite un sito che imita quello di Amazon.

Il Centro Comunicazioni Amazon

Il modo più semplice per capire, senza ombra di dubbio, se la telefonata o l’email che abbiamo ricevuto proviene realmente da Amazon è usare il Centro Comunicazioni. All’interno del Centro Comunicazioni, infatti, ogni utente Amazon trova tutti (ma proprio tutti) i messaggi a lui inviati da Amazon e dai venditori terzi che operano su Amazon.

Se c’è qualcosa che riguarda il suo rapporto con Amazon, e che l’utente dovrebbe sapere, allora ne troverà traccia all’interno del Centro Comunicazioni.

Per accedere al Centro Comunicazioni è necessario visitare il sito Web di Amazon, entrare in “Il mio account” (dal menu in alto a destra, vicino al carrello) e poi fare clic su “Centro Comunicazioni“. Si aprirà una sorta di casella di posta elettronica che contiene tutti i messaggi e, in una tab separata, i messaggi inviati dai venditori terzi.