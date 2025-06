Moto g85, prezzo stracciato con lo sconto esclusivo Amazon: minimo storico

Fonte foto: MisterGadget.Tech

Giugno si chiude nel migliore dei modi grazie all’offerta lampo che trovi da oggi su Amazon per il moto g85, uno dei telefoni più acquistati negli ultimi mesi sul sito di e-commerce. Lo smartphone di Motorola è disponibile con un ottimo sconto del 46% che ti fa risparmiare 150 euro su quello di listino e lo paghi quasi la metà. Inoltre, hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio di Cofidis. Un’ottima occasione per acquistare il tuo nuovo smartphone approfittando del prezzo più basso dell’ultimo periodo.

Lo smartphone vale molto più di quanto lo paghi oggi e il merito è dello componenti scelte dal brand statunitense. A partire dall’ottimo display pOLED da 6,67 pollici ad altissima risoluzione, perfetto per vedere film e serie TV mentre si è in viaggio. Il tutto è supportato da un processore Snapdragon di ultima generazione e da una doppia fotocamera posteriore che ti permette di scattare anche ottime foto professionali. La batteria è una sicurezza: arrivi a fine giornata senza troppi problemi.

Moto g85: prezzo, offerta e sconto Amazon

Da oggi il moto g85 del brand statunitense è in offerta speciale su Amazon a 179 euro, con uno sconto del 46% rispetto a quello di listino. Per lo smartphone lowcost di Motorola si tratta del minimo storico di quest’ultimo periodo e di una delle migliori occasioni che trovi oggi su tutto il web. Lo paghi poco e fai un super acquisto, oltre alla possibilità di pagarlo a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

La disponibilità dello smartphone è immediata e lo ricevi a casa anche in meno di ventiquattro ore (dipende da dove e da quando effettui l’ordine). Per il reso gratuito, invece, hai quattordici giorni di tempo, ma difficilmente resterai deluso da questo ottimo smartphone.

Moto g85: le caratteristiche tecniche

Se non vuoi spendere cifre esagerate e sei alla ricerca di uno smartphone versatile, che scatta delle buone foto e che ha una batteria a lunga durata, il moto g85 è quello che fa per te. La bontà di questo smartphone viene anche confermata dalle tante recensioni positive e la presenza sul sito di e-commerce dell’etichetta "Scelta Amazon" riservata solitamente solo ai modelli che rispettano alcuni requisiti di qualità.

Analizziamo la scheda tecnica nel dettaglio, partendo dal primo elemento che salta subito all’occhio: lo schermo. Il moto g85 è dotato di un display pOLED da 6,67 pollici con risoluzione FHD e refresh rate fino a 120 Hz che lo rende anche fluido nella vita di tutti i giorni. Un pannello che protegge anche la salute dei tuoi occhi bloccando le fastidiose luci blu che affaticano la vista. Sotto la scocca è presente il processore Snapdragon 6s Gen 3 con a supporto 8 gigabyte di RAM e 256 gigabyte di memoria interna (espandibile fino a 1 terabyte utilizzando una scheda microSD). Quanto basta per utilizzare qualsiasi applicazione.

Lo smartphone non tradisce nemmeno per quanto riguarda il comparto fotografico. Nella parte posteriore è presente una doppia fotocamera con sensore principale da 50 megapixel e fotocamera ultragrandangolare da 8 megapixel. Per i selfie puoi utilizzare l’ottima fotocamera frontale da 32 megapixel. A supporto hai anche funzioni avanzate per l’editing fotografico che trasformano ogni tuoi scatto in un capolavoro.

Chiudiamo con la batteria da 5000mAh con supporto alla ricarica Turbo Power da 30W che impiega poco più di 30 minuti per assicurare il 100% di autonomia. Insomma, uno smartphone completo e con un rapporto qualità-prezzo unico.

