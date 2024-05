Haier, con lo sconto Amazon il prezzo è stracciato: minimo storico

Fonte foto: Haier

Risultati professionali come in lavanderia. Il claim utilizzato da Haier per lanciare la sua lavatrice I-Pro Series 7 è abbastanza esemplificativo. Una lavatrice in grado di assicurare gli stessi risultati di un elettrodomestico professionale, a un prezzo alla portata di tutti e con dimensioni contenute. Non stiamo esagerando. Questa lavatrice di Haier ha tante funzionalità uniche e tecnologie di ultima generazione che rendono semplice ogni lavaggio, anche quello più complicato. Il merito è dei tanti programmi che mette a disposizione e di soluzioni innovative che salvaguardano i tessuti e semplificano la fase di stiraggio.

Tutto questo preambolo solo per introdurre la vera protagonista di questo articolo: l’offerta disponibile su Amazon. La lavatrice Haier I-Pro Series 7 è disponibile con uno sconto del 41% che ti permette di risparmiare più di 300 euro e la paghi quasi la metà. Un’occasione più unica che rara per un elettrodomestico funzionale, affidabile e unico nel suo genere. Amazon ti aiuta anche nel montaggio e nel trasporto fino a casa grazie a servizi esclusivi presenti nella pagina prodotto (basta cliccare sul banner per accederci).

Lavatrice Haier I-Pro Series 7

Lavatrice Haier I-Pro Series 7: prezzo, offerta e sconto Amazon

Oggi trovi la lavatrice Haier I-Pro Series 7 con uno sconto del 41% che fa scendere il prezzo a 469,76 euro, minimo storico su Amazon e una delle migliori offerte di tutto il web per un elettrodomestico con queste caratteristiche. Il risparmio offerto supera i 300 euro e ti permette di fare un super affare. Puoi anche dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che attivi in fase di check-out. La lavatrice è già disponibile e la consegna avviene nel giro di pochi giorni.

Come già anticipato nei paragrafi precedenti, Amazon offre anche dei servizi aggiuntivi per questo elettrodomestico (li puoi scegliere e attivare direttamente nella pagina prodotto). Gratuitamente Amazon effettua il ritiro del vecchio elettrodomestico, mentre con una spesa di 10 euro hai anche la disinstallazione di quello vecchio e il disimballaggio della nuova lavatrice. Per l’installazione bisogna spendere 20 euro. Il tutto viene eseguito da tecnici specializzati.

Lavatrice Haier I-Pro Series 7: caratteristiche e funzioni

Il modello che trovi oggi in offerta è pensato per tutte quelle famiglie composte da un massimo di 3-4 persone e che vivono in abitazioni dove lo spazio per la lavatrice è limitato. Infatti, la lavatrice ha dimensioni Slim, leggermente più piccole rispetto a quelle di un elettrodomestico normale. Le dimensioni del cestello, però, sono normali: grazie ai suoi 8 chili permette di lavare un gran numero di vestiti in una sola volta, permettendo di risparmiare acqua ed energia.

A proposito di risparmio. La lavatrice ha ricevuto la classe di efficienza energetica A ed è dotata della tecnologia Smart Detecting che pesa il bucato e regola automaticamente il consumo di acqua durante il lavaggio.

Le caratteristiche e le funzioni non si fermano qui. Ad esempio, la funzione I-Refresh elimina gli odori dal cestello e riduce le pieghe sui tuoi capi dimezzando i tempi di stiratura. Se non hai tanto tempo da dedicare a questa attività, diventa un grosso punto a favore di questa lavatrice. Haier ha dotato l’elettrodomestico anche del trattamento antibatterico che la protegge da muffe e batteri, mentre una speciale funzione si attiva alla fine di ogni lavaggio per pulire il cestello ed eliminare eventuali residui di ammorbidente.

La lavatrice è anche molto semplice da utilizzare. Tramite il pannello digitale puoi scegliere tra i tanti programmi a disposizione e selezionare quello più adatto ai tuoi capi. Insomma, una lavatrice che soddisfa ogni tua richiesta e a un prezzo veramente eccezionale.

