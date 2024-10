Haier, la lavatrice slim a un prezzo mai visto prima: occasione del giorno

Fonte foto: Haier

Quando si parla di una lavatrice slim, si pensa erroneamente a un elettrodomestico dalle dimensioni contenute e con un cestello con poca capienza. Nulla di più errato. La tecnologia ha fatto passi da gigante e i modelli più recenti sono riusciti a ottimizzare gli spazi permettendo l’installazione di un cestello molto più capiente. Non deve, quindi, stupire che la lavatrice slim Haier I-Pro Series 7 sia dotata di un cestello da 8 chilogrammi, perfetto per una famiglia anche di 3-5 persone. Permette di lavare tanti indumenti con un solo lavaggio ed è dotata delle tecnologie più innovative e di una serie di funzioni che la rendono veramente unica.

Così come è unica l’offerta disponibile oggi su Amazon per questo elettrodomestico. Sul sito di e-commerce è disponibile con un super sconto del 44% che fa scendere il prezzo al minimo storico e risparmi più di 350 euro sul prezzo di listino. Un ottimo affare per una lavatrice con pochi eguali sul mercato e che ti viene consegnata direttamente a casa, con la possibilità di aggiungere anche alcuni servizi extra come il ritiro dell’usato o il disimballaggio di quello nuovo. Approfittane immediatamente e non te ne pentirai.

Lavatrice Haier I-Pro Series 7: prezzo, sconto e offerta Amazon

Super offerta per la lavatrice Haier I-Pro Series 7: oggi è disponibile su Amazon con uno sconto del 44% e la paghi 445,28 euro, approfittando del minimo storico sul sito di e-commerce. Il risparmio è veramente notevole e supera i 350 euro, e hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento a rate utilizzando il servizio Cofidis che si attiva in fase di check-out.

Come la maggior parte degli elettrodomestici venduti e spediti da Amazon, hai anche la possibilità di aggiungere dei servizi extra. Ad esempio il ritiro del vecchio elettrodomestico è gratuito, mentre con una spesa di 10 euro ti assicuri il servizio di disimballaggio. Spendendo 20 euro, invece, ti viene anche installata la nuova lavatrice e non dovrai pensare a nulla.

Haier I-Pro Series 7: le caratteristiche tecniche

L’occasione è di quelle ghiotte perché riguarda una lavatrice con caratteristiche molti interessanti: dimensioni compatte, si connette al Wi-Fi e la puoi controllare da remoto, ha tante funzioni pensate per prendersi cura dei tuoi capi.

Partiamo da un paio di caratteristiche tecniche. La lavatrice Haier I-Pro Series 7 ha dimensioni contenute (tanto da essere definita slim) e si adatta perfettamente alle tue esigenze casalinghe. Se non hai molto spazio per inserire la lavatrice, questo è il modello che fa per te. Il cestello ha una capienza fino a 8 chilogrammi, tra i top della categoria. La classe di efficienza energetica A garantisce bassi consumi e un risparmio in bolletta.

Con questa gamma di lavatrici, Haier ha fatto le cose per bene dotandola di tencologie innovative. Come ad esempio la funzione I-Refresh che, oltre a rimuovere i cattivi odori, riduce anche le pieghe dai capi dimezzando il tempo di stiratura. Per prevenire la formazione di muffe e batteri, la lavatrice è dotata dell’innovative trattamento ABT che protegge le parti più sensibili ed elimina qualsiasi elemento nocivo.

Haier ha studiato anche un sistema per diminuire al minimo le vibrazioni e i rumori collegando il motore Direct Motion direttamente al cestello, riducendo anche lo spreco di acqua e corrente. Le vibrazioni sono ridotte al minimo e ne beneficia anche l’affidabilità e l’efficienza. La lavatrice Haier I-Pro Series 7 è anche smart: si collega al Wi-Fi di casa e la puoi controllare da remoto e vedere quanto manca alla fine del lavaggio e nel caso ritardare la conclusione per non rovinare i tuoi vestiti. Non approfittare di questa promo è un grandissimo errore.

