Haier, crolla il prezzo della friggitrice ad aria: 60% di sconto

Se c’è un elettrodomestico per la cucina che in questi giorni sta facendo registrare record di vendite su Amazon durante il Black Friday è sicuramente la friggitrice ad aria. Non potrebbe essere altrimenti: questo piccolo elettrodomestico compatto è la regina incontrastata della cucina e negli ultimi anni è diventato un supporto fondamentale per tantissimi italiani ed italiane. Di friggitrici ad aria in promo ne troviamo tantissime, ma ce ne è una che sta avendo più successo di altre. Si tratta dell’offerta disponibile per la Haier I-Master Serie 5: su Amazon la trovi con uno sconto del 61% al prezzo più basso di sempre e risparmi più di 100 euro.

La friggitrice ad aria di Haier ha tutto quello che richiedi solitamente a questo tipo di elettrodomestico: grande potenza di cottura e una versatilità che ti permette di utilizzarla per tantissime funzioni differenti. Non solo per cucinare le classiche patatine al forno, ma anche per arrostire la carne, grigliare le verdure o scongelare pane e qualsiasi altra tipologia di cibo. Il cestello con una capienza di 5 litri la rende perfetta per una famiglia di 3-4 persone e per le feste con gli amici. A questo prezzo è un best-buy assoluto.

Friggitrice ad aria Haier

Haier I-Master Serie 5: prezzo, offerta e sconto Amazon

L’offerta è di quelle da cogliere al volo. Da oggi trovi la friggitrice ad aria Haier I-Master Serie 5 in offerta a un prezzo di 65,99 euro grazie allo sconto del 61% disponibile per il Black Friday. Il risparmio netto è superiore ai 100 euro e si tratta del minimo storico. La disponibilità della friggitrice ad aria è immediata e la ricevi a casa nel giro di pochissimi giorni. Per il reso gratuito hai tempo fino al 31 gennaio 2025. Due mesi nei quali la puoi testare per scoprire tutte le funzioni utili di questo elettrodomestico per la cucina, o in alternativa la puoi regalare per Natale senza il timore di non poterla restituire.

Haier I-Master Serie 5: le caratteristiche tecniche

Compatta, con uno stile moderno che si adatta a qualsiasi cucina e soprattutto con tante funzioni utili che ti semplificano la vita. La friggitrice ad aria Haier I-Master 5 è un modello completo e versatile con cui puoi cucinare di tutto, a partire dalla classica cotoletta fino ad arrivare a piatti più prelibati come le verdure grigliate. Il merito è delle sei diverse funzionalità che ti mette a disposizione: oltre alla cottura, puoi friggere, arrostire, grigliare, scongelare e disidratare tanti cibi differenti.

La potenza della cottura e le dimensioni compatte ti permettono di cuocere velocemente il pranzo e la cena, con un grande risparmio anche sulla bolletta della corrente. Inoltre, la friggitrice ad aria non ha bisogno di moltissimo olio e i cibi cotti sono meno grassi e dannosi per la salute. Il cestello ha una grandezza di 5 litri e permette di cucinare porzioni per 3-4 persone.

Facile da gestire grazie alla console dei comandi digitale posta sulla parte superiore della friggitrice. Hai anche un alert automatico che ti avvisa quando è arrivato il momento di girare il cibo per una cottura uniforme. Concludiamo con una funzione utile: puoi scaricare l’app hOn per accedere a consigli utili e alla ricette consigliate da esperti.

