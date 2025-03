Amazon, gli smart TV a prezzo stracciato: vanno comprati ora

I televisori smart Fire TV di Amazon sono in offerta con sconti che superano il 50% e sono tra i dispositivi più acquistati in questi ultimi giorni. Scopri il prezzo e le caratteristiche

Tutti conoscono Amazon per il sito di e-commerce e per i milioni di prodotti disponibili in offerta. Pochi, però, sanno che Amazon in questi anni è diventato anche un produttore e da pochi mesi ha portato in Italia i suoi smart TV. Televisori con caratteristiche molto interessanti e dotati del sistema operativo Fire TV, lo stesso presente sul Fire TV Stick. Parliamo al plurale, perché i modelli in offerta sono tre, ognuno con caratteristiche e dimensioni differenti. Si va dal Fire TV Serie 2 fino al più prestante Fire TV Omni QLED con schermo Quantum Dot.

Oggi, però, non vi parliamo delle caratteristiche dei singoli modelli, ma dell’offerta eccezionale disponibile su Amazon. Infatti, gli smart TV sono tra i protagonisti assoluti della Festa delle Offerte di Primavera. E non stiamo esagerando. Lo sconto per ogni singolo modello sfiora e in alcuni casi supera anche il 50%, e risparmi centinaia di euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate a tasso zero, il che li rende ancora più vantaggiosi. Se stavi aspettando il momento giusto per acquistare il nuovo televisore smart, è arrivato oggi.

Amazon Fire TV Serie 2: scheda tecnica, rate e prezzo finale

Tra gli smart TV di Amazon è l’unico ad avere dimensioni super compatte. Se state cercando un televisore piccolo per la camera o la cucina, questo è il modello da acquistare. L’Amazon Fire TV Serie 2 da 32 pollici è in offerta con uno sconto del 46% e lo paghi solamente 149,99 euro. Hai anche la possibilità di dilazionare il pagamento in 5 rate da 30 euro al mese utilizzando il servizio Amazon presente nella pagina prodotto.

Il televisore è dotato di uno schermo da 32 pollici con risoluzione HD e supporto all’HDR10, HLG e al Dolby Digital Audio. La presenza del sistema operativo Fire TV è sicuramente uno dei punti forti: supporta tutte le principali piattaforme di video streaming e hai accesso diretto a milioni di contenuti. Hai a disposizione anche l’assistente vocale Alexa integrato direttamente nel telecomando con cui poter gestire il TV utilizzando semplicemente un comando della tua voce.

Amazon Fire TV Serie 4: scheda tecnica, rate e prezzo finale

Se stai cercando televisori con uno schermo più grande e con una risoluzione maggiore, quelli che fanno al caso tuo sono gli Amazon Fire TV Serie 4. Per questa versione i modelli in offerta sono tre e differiscono semplicemente per la dimensioni dello schermo. Si va dal modello da 43 pollici fino a quello da 55 pollici, passando per la versione da 50 pollici. Per tutti e tre i modelli lo sconto sfiora il 50% e approfitti di prezzi mai visti prima.

Il modello da 43 pollici è disponibile a un prezzo di 239,99 euro con uno sconto del 52% rispetto a quello di listino. Risparmi più di 250 euro e lo puoi pagare in 5 rate a tasso zero. La versione da 50 pollici la trovi a un prezzo di 299,99 euro con uno sconto del 50% e puoi dilazionare il pagamento in 5 rate. Infine, il modello da 55 pollici è in offerta a 319,99 euro con un risparmio di ben 380 euro su quello di listino (-54%).

Ecco una tabella riassuntiva.

Fire TV Serie 4 43 pollici: 239,99 euro (sconto del 52%)

239,99 euro (sconto del 52%) Fire TV Serie 4 50 pollici: 299,99 euro (sconto del 50%)

299,99 euro (sconto del 50%) Fire TV Serie 4 55 pollici: 319,99 euro (sconto del 54%)

Amazon Fire TV Omni QLED: scheda tecnica, rate e prezzo finale

Troviamo in offerta anche lo smart TV Amazon Fire TV Omni QLED, modello dotato di schermo Quantum Dot 4K che assicura immagini con colori più luminosi, ricchi e realistici. Grazie all’HDR avanzato le scende prendono vita e ti sembrerà di essere il protagonista di film e serie TV. Il sistema operativo Fire TV lo rende compatibile con qualsiasi piattaforma di streaming e supporta anche la modalità ambiente di Fire TV che trasforma lo schermo del TV in un’opera d’arte quando non lo utilizzi.

In offerta troviamo il modello da 43 e da 50 pollici. Il primo è disponibile a un prezzo di 269,99 euro con un risparmio di 340 euro su quello di listino, per uno sconto del 55%. La versione da 50 pollici, invece, è in promo a un prezzo di 369,99 euro, con uno sconto del 47%. Per entrambi i modelli è disponibile il pagamento in 5 rate a tasso zero.

