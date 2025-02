Sconto esagerato per gli Amazon Fire TV: vanno comprati subito

Fonte foto: Amazon

Nel caso in cui stiate cercando un nuovo smart TV, questo è il vostro giorno fortunato. Lanciati appena due mesi fa, i Fire TV sono i primi smart TV progettati e realizzati dal colosso del commercio elettronico. Basati sulla piattaforma operativa Fire TV (la stessa utilizzata sulle Fire TV Stick e su decine di altri modelli di televisori), garantiscono un’esperienza visiva e di ascolto eccellente indipendentemente dalle tue esigenze e dal tuo budget.

L’intera gamma si smart TV Amazon si divide infatti in tre diversi modelli: la Serie 2 (entry level), la Serie 4 (media gamma) e la Omni QLED (alta gamma). Potrai così scegliere il modello che meglio si adatta alle tue esigenze o la stanza in cui intendi posizionarla senza dover scendere a compromessi sul fronte della qualità.

E grazie all’offerta top di oggi, tutti gli smart TV Amazon Fire TV sono disponibili con uno sconto di almeno il 50%: risparmi così centinaia di euro e hai in casa uno degli apparecchi più avanzati disponibili sul mercato.

Amazon Fire TV Serie 2: scheda tecnica, sconto, rate e prezzo finale

Entry level solo se paragonato agli altri smart TV della famiglia Amazon Fire TV. Il Serie 2, disponibile sia nella versione da 32 pollici sia nella versione da 43 pollici, è dotato di un pannello LED di ultima generazione ed è compatibile con lo standard HDR10.

I colori saranno vividi e brillanti, con contrasti accesi e ombre ben definite. Insomma, indipendentemente dal programma che stai guardando, potrai godere di immagini realistiche e un’esperienza visiva di altissimo livello.

Grazie alla piattaforma Fire TV e alla compatibilità con Alexa, il tuo smart TV si aggiornerà continuamente con nuove skill e nuove funzionalità. Oltre a poter installare applicativi di ogni genere, sarai in grado di controllare i dispositivi della casa smart direttamente dallo schermo del TV oppure utilizzare comodi comandi vocali.

Sia il modello da 32 pollici sia il modello da 43 pollici possono essere acquistati su Amazon al prezzo più basso di sempre. Il primo è scontato del 56% e costa appena 119,99 euro, con la possibilità di pagarlo in cinque rate a tasso zero (24 euro al mese per cinque mesi). Il secondo è scontato del 57% e costa 149,99 euro, con la possibilità di pagare in 5 rate senza interessi (30 euro al mese per 5 mesi).

Amazon Fire TV Serie 4: scheda tecnica, sconto, rate e prezzo finale

Un luminoso pannello LED con risoluzione 4K, caratterizzato da immagini nitide e vivaci, con colori brillanti e realistici. Insomma, scegliendo il Fire TV Serie 4 di Amazon di certo non si avranno problemi di qualità video. L’esperienza sarà immersiva, indipendentemente dal programma scelto: grazie anche a un audio di qualità cinematografica, sarà come esser sempre al centro dell’azione.

La piattaforma Fire TV e il telecomando vocale Alexa fanno il resto. Dallo store potrai installare app di ogni genere, dalle piattaforme di streaming ai videogame, mentre con il telecomando potrai controllare il TV e i dispositivi della smart home compatibili con semplici comandi vocali.

Un apparecchio completo e versatile oggi disponibile a un prezzo eccezionale, in tutte e tre le "taglie". Il Fire TV Serie 4 da 43 pollici è disponibile con uno sconto del 58% e costa appena 209,99 euro. Puoi anche scegliere di acquistarlo in 5 rate a interessi zero: in questo modo ti costa 42 euro al mese per cinque mesi. Il Fire TV Serie 4 da 50 pollici è scontato del 55% e costa 269,99 euro. A rate lo paghi 54 euro al mese per cinque mesi. Il modello più grande da 55 pollici è scontato del 50% e costa 349,99 euro al mese. Acquistandolo a rate lo paghi 70 euro al mese.

Amazon Fire TV Omni QLED: scheda tecnica, sconto, rate e prezzo finale

Il non plus ultra della tecnologia LCD LED. I televisori Amazon Fire TV Omni QLED sfruttano infatti la tecnologia Quantum Dot per immagini caratterizzate da un livello qualitativo elevatissimo (paragonabile a quello dei TV OLED). Vivide e vibranti, con colori mai così realistici, permettono di godere di un’esperienza visiva paragonabile a quella del cinema. Merito anche di tecnologie come il Dolby Vision IQ e l’HDR 10+, che autano ad adattare la luminosità e le altre impostazioni video al programma che si sta guardando.

La piattaforma Fire TV e la schermata Home riprogettata ti permettono di accedere facilmente alle tue serie TV e ai tuoi film favoriti, permettendoti di scegliere in maniera veloce a un catalogo di oltre 100.000 titoli. E con il telecomando vocale Alexa, controlli tutto con semplici comandi vocali.

Come gli altri modelli della serie, anche i tre Fire TV Omni QLED sono acquistabili a un prezzo senza precedenti. Il modello da 43 pollici è scontato del 58% e costa 249,99 euro (50 euro al mese per 5 mesi scegliendo di pagare a rate). La versione da 50 pollici è disponibile con uno sconto del 49% e lo paghi 359,99 euro (72 euro al mese per cinque mesi in caso opti per il pagamento rateale). Il Fire TV Omni QLED da 55 pollici è disponibile con uno sconto del 43% e costa 459,99 euro (92 euro al mese per 5 mesi con pagamento a rate a tasso zero).

