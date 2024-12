Amazon, gli smart TV top di gamma a prezzo stracciato: vanno comprati ora

Fonte foto: Amazon

Non solo Fire Stick TV. Amazon si lancia nel mondo degli smart TV e lo fa in grande stile, presentando ben tre linee di televisori capaci di dare risposta a tutte le esigenze (e anche per tutte le tasche). Basati sulla piattaforma operativa Fire TV (la stessa utilizzata dai famosissimi dongle HDMI), sono caratterizzati da una qualità video eccellente e, soprattutto, un rapporto qualità prezzo praticamente imbattibile.

Sia che si scelga la linea più "economica" (la Serie 2), sia che si opti per quella più costosa (la Omni QLED) si avrà comunque la certezza di poter godere di immagini realistiche, caratterizzate da colori vividi e accesi. Discorso analogo anche per il sonoro: l’esperienza di ascolto sarà immersiva e coinvolgete, indipendentemente dal programma che si guardi. E grazie alla piattaforma Fire TV si avrà la possibilità di installare app di qualunque genere, da quelle dei servizi streaming sino a quelle di produttività (passando, ovviamente, per i videogame).

E nonostante siano stati presentati solo una manciata di giorni fa, oggi li trovi già in offerta al minimo storico su Amazon. Grazie agli sconti top risparmi anche centinaia di euro su TV top di gamma.

Amazon Fire TV Serie 2: scheda tecnica, rate e prezzo finale

Gli Amazon Fire TV Serie 2 rappresentano la gamma "entry level" della nuova offerta smart TV del colosso del commercio elettronico. Disponibile in versione 32 pollici e 40 pollici, sono pensati per essere utilizzati come TV "secondario" in cucina o in camera da letto. Questo, però, non vuol dire che si è chiamati a rinunce sul fronte della qualità delle immagini o dell’audio.

Il pannello LCD FHD è compatibile con le tecnologie HDR10 e HLGB: le immagini saranno realistiche e caratterizzate da colori vividi e bilanciati. La compatibilità con Dolby Audio, invece, assicura un sonoro avvolgente in qualunque situazione: sarà come esser sempre al centro dell’azione.

Sulla piattaforma Fire TV non c’è molto da dire: conosciutissima e apprezzatissima, permette di controllore lo smart TV anche con comandi vocali grazie alla compatibilità con Alexa.

Con l’offerta lancio di Amazon, i Fire TV Serie 2 sono disponibili a un prezzo eccezionale: ti costano pochissimo. E puoi anche scegliere di pagarli in 5 rate a tasso zero, senza interessi e senza spese aggiuntive. In questo modo, il modello da 32 pollici ti costa 40 euro al mese per 5 mesi; il modello da 40 pollici, invece, ha un costo di 50 euro al mese per 5 mesi.

Fire TV Serie 2, 32 pollici

Fire TV Serie 2, 40 pollici

Amazon Fire TV Serie 4: scheda tecnica, rate e prezzo finale

Con la Fire TV Serie 4 si fa uno step in avanti in termini qualitativi (e di ambiente domestico). Basta scorrere la scheda tecnica della Fire TV Serie 4, infatti, per accorgersi che si ha a che fare con degli apparecchi di livello superiore. Perfetti per il salotto di casa, garantiscono immagini vibranti e realistiche come mai prima d’ora.

Merito di un pannello LED di qualità superiore e della compatibilità con tecnologie come l’HDR10 e HLG: i colori saranno realistici e vividi, con immagini caratterizzati da contrasti e ombre paragonabili a quelle mostrate da TV di altissimo livello.

E con la piattaforma Fire TV, lo smart TV di Amazon si arricchisce continuamente di nuove funzionalità e nuove skill Alexa. Ad esempio, i Fire TV possono essere anche utilizzati anche come hub per la casa domotica: potrai così gestire i dispositivi compatibili della smart home direttamente con il telecomando e dall’interfaccia video del televisore Amazon.

Anche la Serie 4 di Fire TV è disponibile al minimo storico per l’offerta lancio: tutti e tre i modelli sono acquistabili con sconti superiori al 25% e con risparmi che superano ampiamente i 100 euro. Tutta la Serie 4, inoltre, è acquistabile a tasso zero in 5 rate: il modello da 43 pollici ti costa 76 euro al mese; il modello da 50 pollici ti costa 90 euro al mese; il modello da 55 pollici ti costa 106 euro al mese.

Fire TV Serie 4, 43 pollici

Fire TV Serie 4, 50 pollici

Fire TV Serie 4, 55 pollici

Amazon Fire TV Omni QLED: scheda tecnica, rate e prezzo finale

La scelta obbligata se sei alla ricerca della perfezione. Gli smart TV Amazon Fire TV Omni QLED sfruttano infatti la tecnologia Quantum Dot per immagini ricche di dettagli e colori (oltre 1 miliardo di sfumature) e una resa visiva che non teme paragoni con gli apparecchi OLED.

Il pannello QLED montato dagli smart TV del colosso del commercio elettronico garantisce così un’esperienza visiva impeccabile indipendetemente dal programma che si sta guardando e indipendentemente dalla luce ambientale. Grazie alla luminosità adattiva, il Fire TV Omni QLED garantisce sempre la miglior ottimizzazione possibile.

Con la piattaforma Fire TV e la compatibilità con Alexa potrai controllare le funzionalità del Fire TV Omni QLED direttamente con comandi vocali: potrai non solo cambiare canale o lanciare app, ma puoi anche gestire i dispositivi della smart home compatibili (come lampadine, termostati, soundbar, telecamere e serrature) direttamente tramite il televisore.

La modalità ambiente, infine, trasforma il TV in una sorta di centro informativo e di controllo domestico: anche quando non guardi i tuoi programmi preferiti, ti fornirà informazioni sul meteo, le ultime notizie dal mondo o uno spaccato della tua agenda quotidiana.

Gli iscritti ad Amazon Prime che hanno aggiunto una carta di credito o debito ai metodi di pagamento possono poi scegliere di pagare in 5 rate senza costi aggiuntivi (tasso 0 e nessuna spesa di istruttoria). Il modello da 43 pollici costa così 90 euro al mese; il modello da 50 pollici costa 106 euro al mese mentre il modello da 55 pollici costa 120 euro al mese.

Fire TV Omni QLED, 43 pollici

Fire TV Omni QLED, 50 pollici

Fire TV Omni QLED, 55 pollici