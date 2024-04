Amazon Fresh, il servizio è disponibile per tutti

Attivo nel mondo dell’editoria sin dal 2011, giornalista dal 2019, ha lavorato per il web e per la carta stampata occupandosi di musica, cultura, lifestyle e tecnologia.

Amazon Fresh, il servizio per ricevere la spesa in giornata è disponibile anche per i non iscritti a Prime che possono beneficiare delle offerte dell’e-commerce

Fonte foto: Amazon

Amazon ha comunicato ufficialmente che Amazon Fresh, il servizio di consegna della spesa in giornata, è accessibile per tutti gli utenti, anche quelli non iscritti a Prime.

Le città interessate sono Milano, Roma, Torino e Bologna: i residenti dell’area in cui è disponibile questa modalità di consegna che possono acquistare diversi prodotti come carne, frutta, verdura, cura della persona e cura della casa direttamente sulla pagina Amazon Fresh o sul sito Pam PANORAMA.

Questo servizio, inoltre, garantisce ai clienti l’accesso a migliaia di prodotti differenti, con una vastissima selezione che include tutti i marchi più famosi da acquistare a prezzi molto vantaggiosi.

Come funziona Amazon Fresh

Provare questa modalità di acquisto è estremamente semplice e, per prima cosa, bisogna effettuare l’accesso a Amazon con il proprio account, andare sulla pagina Amazon Fresh e inserire il CAP della zona di residenza per verificare che l’area in questione sia coperta dalla consegna in giornata.

Se la funzionalità è disponibile non resta che scegliere i propri prodotti dalla vastissima selezione presente sulle pagine dell’e-commerce e, una volta riempito il carrello, selezionare la fascia oraria in cui si vuole ricevere la spesa.

Importante ricordare che clienti senza un account Prime possono ricevere la consegna in finestre di due ore dall’ordine. Per i membri Prime, invece, è possibile selezionare anche finestre di un’ora, l’importante è essere residenti in una delle aree coperte dal servizio che, ricordiamolo, al momento è disponibile solo per Milano, Roma, Torino e Bologna.

Per i nuovi clienti Amazon Fresh è prevista una promozione iniziale (valida fino al 31 maggio) di 30 euro di sconto totale sui primi tre ordini (10 euro per ogni ordine) e con spesa minima di 50 euro.

Per tutti gli altri utenti la consegna è gratuita per ordini a partire dai 50 euro, l’ordine minimo è di 30 euro con costi di consegna a partire da 3,49 euro per le finestre di due ore.

I benefici del servizio Amazon Fresh

Il principale vantaggio di utilizzare Amazon Fresh è la comodità di ricevere la spesa direttamente a casa, la soluzione perfetta per chi, per ragioni diverse, non può lasciare la propria abitazione ma vuole comunque fare acquisti liberamente e in totale autonomia.

Per questo motivo, Amazon si impegna non solo a fornire un’esperienza di acquisto semplice, efficiente e completamente personalizzabile in base alle proprie esigenze, ma anche un servizio che garantisce l’accesso a prezzi convenienti per tutti i clienti, più una serie di benefici in esclusiva per gli iscritti a Prime che potranno anche accedere a offerte dedicate su decine di prodotti.

L’obiettivo del colosso dell’e-commerce è quello di garantire una copertura sempre più capillare per le consegne in giornata di Amazon Fresh, stipulando contratti con la grande e piccola distribuzione nelle varie città italiane, con l’obiettivo di raggiungere entro i prossimi anni sempre più centri abitati in tutto il paese.