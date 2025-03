Festa delle Offerte di Primavera di Amazon: le date ufficiali

Fonte foto: lesyeuxde.er / Shutterstock.com

Anche quest’anno torna la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon, l’iniziativa del colosso dell’e-commerce che, per una settimana, metterà a disposizione degli utenti una lunga serie di offerte, accessibili direttamente dallo store di Amazon, garantendo tante occasioni di risparmio.

Marco Ferrara, Responsabile del Programma Offerte e Direttore della categoria Arredamento di Amazon EU, ha commentato: "Amazon.it offre prezzi bassi, risparmio e convenienza tutto l’anno e i nostri clienti dimostrano di apprezzare sempre molto la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon".

Le date della Festa delle Offerte di Primavera 2025

La Festa delle Offerte di Primavera di Amazon si svolgerà dalla mezzanotte di martedì 25 marzo alle 23:59 e fino a lunedì 31 marzo. Come già accaduto negli anni scorsi, l’iniziativa sarà caratterizzata da una lunga serie di offerte, con un hub dedicato a tutte le promozioni che sarà accessibile direttamente dalla Home Page di Amazon, sia via web che tramite l’app ufficiale. Ci saranno offerte a tempo oltre che promozioni che dureranno per tutta la settimana di sconti (o fino a esaurimento scorte).

A differenza delle promozioni dei Prime Days, gli sconti della Festa delle Offerte di Primavera saranno accessibili anche senza avere Amazon Prime. Può sempre essere utile, in ogni caso, attivare il servizio in abbonamento di Amazon per accedere a sconti esclusivi e per poter sfruttare la consegna in 1 giorno senza alcun costo aggiuntivo, su milioni di prodotti.

Ricordiamo che Prime è disponibile con un mese di prova gratuita per tutti i nuovi clienti. Successivamente, il servizio si rinnova al costo di 4,99 euro al mese oppure a 49,99 euro per un anno. Non ci sono vincoli ed è possibile interrompere il rinnovo automatico in qualsiasi momento. Per attivare la prova gratuita di Amazon Prime basta seguire il link qui sotto.

Le iniziative previste

Amazon ha fornito qualche anticipazione in merito alla nuova Festa delle Offerte di Primavera che prenderà il via il 25 marzo. Durante l’iniziativa, infatti, sono previsti sconti esclusivi sui dispositivi Amazon (speaker Echo, reader Kindle, dispositivi Ring, telecamere di sicurezza Blink, le Fire TV, le Fire TV Stick e altro ancora). Arriveranno anche sconti fino al 30% sui prodotti a marchio Amazon, come Amazon Basics e Amazon Essentials.

Già da oggi, invece, sono partite delle promozioni per Amazon Fresh, per la spesa a Milano, Torino, Roma e Bologna, con sconti fino al 25%. Da segnalare, inoltre, che sono in corso anche sconti fino al 20% su prodotti selezionati di Amazon Seconda Mano che, ricordiamo, raccoglie i prodotti resi dagli utenti che vengono rivenduti con un prezzo ribassato. A tutte queste iniziative si aggiungeranno sconti esclusivi riservati a tutti gli altri prodotti venduti da Amazon.