Fonte foto: shutterstock

È ufficiale: anche quest’anno ci sarà la Festa delle Offerte Prime su Amazon. Si tratta di un’iniziativa con cui Amazon mette a disposizione offerte e promozioni di vario tipo per i suoi utenti Amazon Prime.

Di fatto, l’evento rappresenta una versione autunnale (che anticipa il periodo di shopping natalizio) del Prime Day, che in genere si svolge nel corso del mese di luglio. Per accedere alle offerte basta attivare la prova gratuita di Amazon Prime.

Festa delle Offerte Prime: le date

Amazon ha ufficializzato le date della nuova Festa delle Offerte Prime edizione 2024. Anche quest’anno l’evento sarà una due giorni di sconti. Le date da segnare sul calendario sono quelle dell’8 e del 9 ottobre. L’evento non riguarderà solo Amazon Italia. La Festa delle Offerte Prime, infatti, sarà globale e coinvolgerà anche altri Paesi.

La Festa delle Offerte Prime si svolgerà anche in Australia, Austria, Belgio, Brasile, Canada, Francia, Germania, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Singapore, Spagna, Svezia, Regno Unito, Stati Uniti e, per la prima volta, in Turchia. Anche Amazon Giappone lancerà un evento simile nel corso del mese di ottobre.

Come già avvenuto in passato, le promozioni riguarderanno tantissimi prodotti di diversi brand, con offerte che dureranno per entrambe le giornate (o fino ad esaurimento scorte) oltre che con offerte flash che andranno ad arricchire le opzioni a disposizione dei clienti Amazon Prime per effettuare acquisti a prezzo scontato.

Festa delle Offerte Prime: come partecipare

Per partecipare alla nuova iniziativa di Amazon sarà sufficiente accedere allo store l’8 e il 9 di ottobre. Gli sconti saranno disponibili in esclusiva per gli utenti Amazon Prime, servizio disponibile in abbonamento al costo di 4,99 euro al mese oppure 49,99 euro all’anno. Il Prime italiano consente l’accesso alle offerte di Amazon Italia e non alle offerte riservate ad altre versioni di Amazon.

Chi non ha Prime, può attivare un mese di prova gratuita (attivando la prova oggi sarà possibile partecipare alla Festa delle Offerte Prime, in programma tra tre settimane) e senza alcun vincolo di rinnovo. Per accedere alla promo basta premere sul banner qui di sotto.

Con Amazon Prime, oltre all’accesso alle promozioni della Festa delle Offerte Prime, è possibile ottenere ulteriori vantaggi. Per i clienti Prime c’è la possibilità di provare gratis per 4 mesi il servizio Amazon Music unlimited. Sono in corso, inoltre, sconti fino al 30% su Amazon Fashion ed è possibile ottenere sconti anche su Amazon Fresh, nelle aree coperte di Milano, Torino, Roma e Bologna.

I nuovi clienti Fresh, utilizzando il codice FRESH30, possono ottenere 30 euro di sconto complessivo sulle prime 3 spese. Per i clienti Prime, inoltre, c’è la possibilità di ottenere 15 euro di sconto sul prossimo ordine Pam PANORAMA con una spesa minima di 90 euro, utilizzando il codice PRIMEPAM. Oltre a tutte queste iniziative, i clienti Prime possono accedere a Prime Video, Prime Music, Prime Gaming, Prime Reading e all’archiviazione illimitata di foto su Amazon Photos.