Amazon: nuove opzioni per la spesa alimentare

Fonte foto: Amazon

Amazon ha stretto una nuova collaborazione con Cortilia per arricchire il proprio servizio di consegna della spesa. L’accordo permetterà ai clienti Amazon di acquistare un’ampia selezione di prodotti locali di alta qualità, tipici dell’offerta Cortilia, direttamente su amazon.it/supermercato.

Cortilia, nata nel 2011 come primo mercato agricolo online, si è evoluta nel tempo diventando un punto di riferimento per chi cerca una spesa quotidiana di qualità. La collaborazione tra le due aziende punta a combinare la praticità di Amazon con l’alta qualità dei prodotti di Cortilia, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza d’acquisto per le famiglie in tutta Italia.

L’assortimento di Cortilia disponibile su Amazon include prodotti freschi, alimentari, vini pregiati, articoli per la casa e prodotti per la cura della persona e degli animali. L’obiettivo di questa partnership è di offrire ai clienti una vasta gamma di specialità alimentari selezionate con cura, che partono dal fresco per arrivare a coprire le necessità della spesa quotidiana.

Andrea Colombo, CEO di Cortilia, ha sottolineato come questa collaborazione rappresenti un’opportunità per offrire l’eccellenza dei loro prodotti a tutti i clienti di Amazon, nonché un riconoscimento importante per i progressi compiuti finora. Russell Jones, Responsabile Globale Grocery Partnership di Amazon, ha evidenziato come Cortilia sia sinonimo di qualità e autenticità, sottolineando l’entusiasmo di accogliere l’azienda su amazon.it/supermercato.

Come funziona la spesa su Amazon

Il servizio di consegna della spesa di Amazon permette ai clienti di ordinare una vasta selezione di prodotti, che comprende migliaia di articoli freschi, alimentari e casalinghi. I clienti possono beneficiare della consegna in finestre di due ore e, per gli iscritti a Prime, la consegna è disponibile anche in finestre di un’ora. Inoltre, è possibile programmare ordini settimanali ricorrenti partendo da un carrello precompilato o pianificare le consegne fino a sei giorni prima.

La partnership con Cortilia aggiunge un’ulteriore opzione per i clienti Amazon che desiderano acquistare prodotti di alta qualità e di provenienza locale, semplificando l’accesso a un’ampia gamma di prodotti alimentari e non alimentari. Amazon punta a migliorare costantemente l’esperienza d’acquisto dei suoi clienti, offrendo un servizio sempre più ricco e stimolante.

In quali città è disponibile il servizio

Il servizio di consegna della spesa di Amazon in collaborazione con Cortilia sarà disponibile nei prossimi mesi a Milano, Monza e nelle aree limitrofe. Successivamente, il servizio sarà esteso progressivamente a tutto il territorio nazionale. Attualmente, il servizio di consegna in giornata della spesa di altri supermercati partner Amazon è attivo per i clienti residenti in aree idonee di Milano, Roma, Torino e Bologna.

I clienti di queste città possono usufruire di un’ampia selezione di prodotti, inclusi quelli freschi, per la consegna in giornata. L’espansione della partnership con Cortilia permetterà a un numero sempre maggiore di famiglie di accedere a prodotti alimentari di alta qualità e provenienza locale, rafforzando l’impegno di Amazon nel settore della spesa online.