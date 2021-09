Amazon Fresh è arrivato a Torino: come si usa e cosa si può comprare

Fare la spesa comodamente dal computer o dallo smartphone, seduti in poltrona o mentre si è in giro, con l’opportunità di scegliere tra tantissimi prodotti a disposizione che in poche ore sono disponibili davanti alla porta di casa. È questo il servizio offerto da Amazon Fresh che, da oggi, sbarca nella sua terza città italiana.

A poco più di un anno e mezzo dal debutto, dapprima a Milano e successivamente a Roma, Amazon Fresh tocca anche Torino. Oltre settemila – e in costante aggiornamento – gli articoli già inseriti nella sezione dedicata del sito web e dell’app. Tutto è a portata di click e in rapida consegna, grazie al centro logistico realizzato appositamente nell’area cittadina, il quale consentirà l’assunzione di circa 60 addetti nei prossimi tre anni. Nei piani dell’azienda c’è però dell’altro, visto che mira a ingrandire ulteriormente la propria area di influenza nel settore, promettendo l’aggiunta di nuove città entro la fine dell’anno.

Amazon Fresh a Torino, come si usa

Per iniziare a selezionare cosa comprare su Amazon Fresh è sufficiente collegarsi al sito web di Amazon o usare la sezione specifica dell’applicazione ufficiale, tramite la voce "Supermercato" nel menu visibile nella parte superiore dell’interfaccia e, in seguito, facendo tap sul logo del servizio. In una manciata di istanti si avrà la possibilità di accedere all’intera offerta del negozio, scegliendo quanto di interesse e mettendolo nel carrello al pari di ciò che accade normalmente quando si acquista su Amazon.

Una volta completata la lista della spesa, è possibile scegliere la fascia oraria più comoda per la consegna: si tratta di fasce di 2 ore che partono dalle ore 8 di mattina fino alle 24, per il giorno stesso o i seguenti. Ciò ha un costo di € 3,49 ma, se l’ordine supera i 50 euro, diventa gratuita. Per chi vuole ridurre la finestra a 1 ora, i costi salgono a 4,99 euro per lo shopping del valore superiore a 50 euro e 7,99 se inferiore.

Il servizio Amazon Fresh è dedicato ai clienti che hanno sottoscritto un abbonamento Prime e prevede una spesa minima di 15 euro. Per inaugurare l’arrivo a Torino, gli utenti possono beneficiare di uno sconto di 10 euro sul primo acquisto con il codice promozionale 10FRESH, da inserire nell’apposito campo durante il pagamento.

Amazon Fresh a Torino, cosa comprare

I prodotti presenti in catalogo sono moltissimi e appartenenti alle più disparate categorie. Si va dai freschi, tra cui prodotti da forno, latte e derivati, formaggi e salumi, carne, pesce, frutta e verdura con tanto di selezione bio, locale (tra cui la produzione della Centrale del Latte di Torino) e cibi per diete speciali, fino ai confezionati alimentari, quali pasta, sughi, confetture e altri da dispensa. Non mancano neanche i surgelati, tra i quali è presente una proposta di piatti pronti da preparare in pochi minuti.

A questi si aggiunge la selezione per l’igiene e la cura della persona per adulti e bambini, della casa e degli animali domestici; proprio per i nostri amici a quattro zampe vi è un’ampia scelta di alimenti dedicati delle migliori marche sul mercato. Vi sono poi bevande, tra cui vino e birra, articoli di cancelleria e uno spazio con tutte le offerte attive, per acquistare risparmiando.

Iscriviti ad Amazon Prime per fare acquisti su Amazon Fresh