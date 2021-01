Amazon Fresh sbarca in Italia. Si tratta del servizio di Amazon completamente dedicato alla spesa alimentare, attraverso il quale è possibile ricevere il proprio ordine a casa – o presso l’indirizzo fornito al momento della richiesta – direttamente in giornata, a pochissime ore di distanza dall’inoltro dell’ordine.

Con oltre 10mila prodotti diversi, dal nutrito reparto alimentari fino alla cura della casa, della persona e degli animali domestici, Amazon Fresh permette di fare la spesa senza uscire di casa così come in mobilità, direttamente dal sito web di Amazon, all’indirizzo Amazon.it/fresh, o attraverso l’app come una normale sessione di shopping online. A partire da oggi, è possibile scegliere tra i prodotti dei marchi più conosciuti e tantissime proposte di produttori locali, il tutto scegliendo una finestra programmata di un’ora compresa tra le 8 e la mezzanotte, per un costo di 4,99 euro per gli ordini superiori a €50. Il servizio è riservato ai clienti che hanno già sottoscritto il servizio Amazon Prime.

Amazon Fresh in Italia, dove è attivo

In prima battuta, il servizio è stato reso disponibile esclusivamente nell’area che abbraccia il Comune di Milano e quelli limitrofi, compresi Cologno Monzese, Rho e Opera. Il servizio viene effettuato da Amazon Fresh e in partnership con U2 Supermercato. Entro la fine dell’anno, però, l’azienda ha però previsto un’estensione delle zone coperte dal servizio; sarà dunque possibile sfruttare tutte le possibilità offerte da Amazon Fresh anche a Roma e in altre città presenti sul territorio italiano.

Amazon Fresh, cosa si può acquistare

Come è possibile immaginare, il catalogo degli articoli in vendita è estremamente vasto. Si va dai prodotti da forno alla carne, con elementi del territorio come la Scottona di Chianina di Lombardia Carni e selezioni internazionali tra cui spicca il Black Angus di Carni dal Mondo. A ciò si aggiunge il pesce e la sezione frutta e verdura, con una selezione dedicata al biologico.

Con Amazon Fresh non manca neanche la scelta degli alimenti da dispensa (che era possibile acquistare con il precedente Amazon Pantry) , tra cui acqua, pasta, uova e alimenti in scatola, anche provenienti dal territorio; varie anche le alternative tra le startup italiane, tra cui la lombarda Mycookingbox e le siciliane Komoosee e Assai, che mettono a disposizione interessanti opzioni prodotte localmente da varie realtà artigianali. Completano il ventaglio delle proposte, i prodotti per la cura della persona e della casa, oltre a tutto il necessario per gli animali da compagnia, dagli alimenti alla cura dei nostri pet.