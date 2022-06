Amazon prepara un Prime Day 2.0: si farà anche in Italia?

Mentre Amazon si prepara al lanciare il Prime Day del 2022, che si svolgerà a metà luglio, un’indiscrezione in arrivo dagli Stati Uniti rivela che l’azienda starebbe programmando anche un secondo evento pieno zeppo di sconti. Ma il "Prime Day 2.0" (se così possiamo chiamarlo) arriverà anche in Italia?

Per aumentare le sue vendite e attirare nuovi membri nel suo club di sconti Prime, da alcuni anni Amazon organizza un evento particolarmente vantaggioso per gli utenti, durante il quale i venditori (e Amazon stessa) mettono a disposizione sconti, coupon ed offerte, in alcuni casi, davvero pazzeschi. Si tratta del Prime Day che, per il 2022, è in programma in Italia e in mezzo mondo il 12 e 13 luglio. Tuttavia, delle fonti molto informate (Business Insider e CNBC) raccontano che il gigante dell’e-commerce avrebbe intenzione di raddoppiare in autunno: in buona sostanza, nell’ultima parte del 2022 potremmo assistere ai pirotecnici sconti di un Prime Day 2.0. Sebbene non vi siano state conferme da parte di Amazon, il secondo Prime Day potrebbe arrivare anche in Italia.

Prime Day 2.0: cosa sappiamo

Il secondo Prime Day dell’anno, stando a quanto dichiarato sia da Business Insider che da CNBC, si dovrebbe svolgere nel quarto trimestre del 2022, forse nel mese di ottobre. L’evento si dovrebbe chiamare "Prime Fall Deal Event" e l’ipotizzata opzione di ottobre potrebbe non essere del tutto un caso. Infatti, dato che il Cyber Monday e il Black Friday si svolgono solitamente a novembre, dando avvio alle spese per i regali natalizi, il Prime Day 2.0 diventerebbe un evento a sé stante da mettere in calendario per forza di cose prima.

A Business Insider, alcuni venditori hanno svelato che durante il secondo Prime Day del 2022, il colosso dell’e-commerce proporrà "sconti vertiginosi su TV, scarpe da ginnastica ed altri prodotti". D’altro canto, la CNBC ha parlato di "promozioni lampo", cioè una delle modalità di offerta tipiche del Prime Day.

Prime Day 2.0: un vantaggio per tutti

Sebbene Amazon non abbia confermato l’arrivo di un Prime Day per ottobre, le ragioni per metterlo in programma sono molteplici. In effetti, la crescita della compagnia statunitense ha registrato un rallentamento dopo l’impennata della pandemia, quindi un secondo evento esclusivo per i clienti Amazon Prime che, come dichiara l’azienda, presenta "grandi offerte su prodotti di piccole e medie imprese, grandi marchi, ecc" non potrebbe che giovare alle casse della società.

Inoltre, un Prime Day 2.0 potrebbe anche giovare ai rivenditori, aiutandoli a smaltire i prodotti invenduti a causa dell’inflazione, che ha spinto gli acquirenti a spendere più in viaggi ed intrattenimento che in prodotti fisici.

Nell’attesa di avere maggiori dettagli su un possibile Prime Day 2.0, ricordiamo che il primo evento del genere del 2022 si svolgerà il 12 e 13 luglio e che, per approfittare degli sconti, è necessario essere iscritti ad Amazon Prime.

Iscriviti ad Amazon Prime per partecipare al Prime Day 2022