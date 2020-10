Cosa sono e come funzionano le offerte lampo di Amazon

Ogni giorno su Amazon è possibile trovare migliaia e migliaia di offerte più o meno vantaggiose, su tantissimi prodotti in lancio o a fine serie che vengono messi in sconto. Tutte le volte che cerchiamo qualcosa su Amazon, quindi, è sempre bene non aver fretta di comprare il primo articolo che ci viene proposto perché è molto probabile che tra i prodotti simili ce ne sia qualcuno equivalente in offerta.

Non tutte le offerte di Amazon, però, sono uguali e alcune vanno prese letteralmente al volo perché funzionano in modo diverso dalle altre. Stiamo parlando delle “offerte lampo” di Amazon, che come dice il nome hanno una durata molto inferiore alle offerte normali: ci sono prodotti che sono in offerta per settimane o mesi, cosa impossibile invece in caso di offerta lampo. Il meccanismo alla base delle offerte lampo di Amazon è semplice da capire: se lo compri subito risparmi di più. Ma, a fronte di un grande risparmio, ci sono anche alcuni limiti e specificità delle offerte lampo di Amazon che vanno ben compresi prima di procedere all’acquisto.

Offerte lampo Amazon: come funzionano

Le offerte lampo di Amazon sono sempre riferite ad un numero esiguo di pezzi del prodotto scontato. Molto spesso è anche possibile comprare un solo pezzo in offerta lampo: il secondo e i successivi non saranno in offerta. Ma, soprattutto, le offerte lampo durano poco.

In un periodo normale dell’anno l’offerta lampo Amazon dura al massimo 24 o 48 ore, ma durante giornate particolari come l’Amazon Prime Day, il Black Friday e il Cyber Monday, queste offerte possono arrivare a durare anche un quarto d’ora.

Come 15 minuti è anche il tempo massimo che deve passare, sempre, tra quando inseriamo il prodotto nel carrello e quando finalizziamo l’ordine. Altrimenti il prezzo tornerà al suo valore originario, pre-sconto.

Capita anche, visto che le offerte lampo di Amazon attraggono moltissimi clienti, che dopo aver messo nel carrello un prodotto in offerta compaia al suo fianco la scritta “Verifica disponibilità in corso“. Ciò è dovuto al fatto che le offerte lampo sono su pochi (a volte pochissimi) esemplari del prodotto e non è da escludere che, mentre noi decidevamo se finalizzare l’acquisto oppure no, le scorte siano finite.

Proprio per questo motivo per i prodotti in offerta lampo non è disponibile l’opzione di acquisto “1-Click”, con la quale possiamo comprare e pagare il prodotto direttamente, senza passare dal carrello.

Dove trovare le offerte lampo di Amazon

Solitamente durante l’Amazon Prime Day tutte le offerte lampo vengono raggruppate nella pagina dedicata alla due giorni di sconti Amazon. Nei giorni normali, invece, possiamo trovarle tramite la Home Page di Amazon.

Dalla Home, infatti, dobbiamo cliccare su “Offerte” e poi sull’icona “Offerte lampo” a forma di fulmine. Si aprirà una schermata con, a sinistra, le categorie di tutti i prodotti in offerta lampo e, a destra, l’elenco dei prodotti (che potremo ordinare per “Suggeriti“, popolarità, prezzo o valore dello sconto).

Per ogni prodotto in offerta lampo Amazon ci dirà il prezzo scontato, il prezzo prima dello sconto (e la relativa percentuale di sconto), la percentuale di prodotti disponibili già acquistati dagli altri utenti e il tempo rimasto prima della fine dell’offerta lampo.

In questo modo potremo capire al volo se una offerta è vantaggiosa e se è il caso di approfittarne subito perché gli ultimi pezzi disponibili stanno per finire.