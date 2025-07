Fonte foto: rafapress / Shutterstock.com

Il Prime Day di Amazon è uno degli eventi di shopping online più attesi dell’anno, paragonabile al Black Friday ma in piena estate. Quest’anno l’edizione estiva durerà più del solito: si terrà dall’8 all’11 luglio 2025, trasformandosi di fatto in una vera e propria “Prime Week”. Durante questo periodo, Amazon tipicamente propone sconti su migliaia di prodotti, con promesse di occasioni imperdibili. Ma proprio perché l’offerta è enorme, è facile cadere in trappola e farsi tentare da acquisti impulsivi o da “offerte” che in realtà non lo sono affatto. Per evitare di spendere soldi inutilmente, basta un po’ di preparazione. E una strategia efficace può davvero fare la differenza.

Perché riempire il carrello prima del Prime Day

Una delle strategie più intelligenti arriva da Joe Fedewa, autore su How-To Geek, che consiglia di iniziare a riempire il carrello Amazon ben prima dell’inizio del Prime Day.

Il motivo è semplice: durante il Prime Day, tra la marea di offerte, è facile dimenticare cosa si voleva davvero acquistare. Preparando in anticipo il carrello con i prodotti che ti interessano, invece, sarà più facile concentrarsi su ciò che conta, evitando di essere travolti dalle promozioni.

Ma non si tratta solo di questo. Il punto più interessante è che Amazon segnala automaticamente se un prodotto nel carrello ha subito variazioni di prezzo o se magari è oggetto di qualche offerta anticipata. In questo modo puoi sapere subito se un prodotto è davvero scontato o se il prezzo è stato semplicemente gonfiato in precedenza per sembrare un affare.

Questi aggiornamenti in tempo reale sui cambiamenti di prezzo non sono segnalati, ad esempio, dalle Liste dei Desideri. Meglio dunque utilizzare direttamente il carrello, che risulta lo strumento più pratico per monitorare i prodotti che ti interessano davvero.

Insomma, riassumendo: se hai già selezionato i prodotti in anticipo, sarai meno incline a lasciarti sedurre da sconti finti su cose di cui non hai bisogno. Vale la pena, allora, iniziare già dalla prossima settimana a riempire il carrello in vista del prossimo Black Friday o Prime Day.

Occhio alle offerte fake e alle truffe

Il Prime Day promette sempre sconti eccezionali, ma è risaputo che non tutte le offerte sono davvero vantaggiose. Come accade anche durante il Black Friday, molti venditori aumentano i prezzi qualche settimana prima dell’evento per poi riportarli al valore originale, facendo sembrare che ci sia uno sconto. È una pratica nota e purtroppo molto diffusa.

Per questo motivo, avere un carrello già pronto ti permette di confrontare in modo rapido i prezzi attuali con quelli che hai visto in precedenza. Se un prodotto scende davvero di prezzo, lo saprai. Al contrario, se il prezzo non cambia o l’“offerta” non è altro che il prezzo standard, potrai evitare di cadere nell’inganno.

In sintesi, il Prime Day può essere un’occasione d’oro per risparmiare, ma solo se ci arrivi preparato. Un carrello ben organizzato, un po’ di attenzione e un pizzico di scetticismo (perché bisogna sempre fare attenzione alle truffe!) possono trasformare l’evento da trappola commerciale a vera opportunità.