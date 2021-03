Amazon Prime Video: novità di aprile 2021

Aprile è alle porte e Amazon Prime Video ha annunciato le novità del mese: dalle serie tv ai film, fino agli show divertenti. I titoli in arrivo sono tanti e adatti a tutti i gusti. Tra questi ci sarà anche l’atteso programma LOL: chi ride è fuori, che vede esordire Fedez e Mara Maionchi alla conduzione.

Per quanto riguarda il mondo delle serie tv, ci sarà un’interessante novità Amazon Original, ovvero Them, mini-serie horror ambientata negli Stati Uniti. Ma ci sarà anche il tempo per le risate e la spensieratezza, con lo show Before Pintus, incentrato sulle vicende personali e professionali del famoso comico Angelo Pintus. Accanto alle serie, arriveranno anche tante pellicole. Una delle più attese è Senza Rimorso di Tom Clancy diretto da Stefano Sollima e ispirato all’omonimo romanzo proprio di Tom Clancy. Insomma, sarà un mese intenso, ricco di titoli molto diversi tra loro. Non rimane che scoprire nel dettaglio il calendario dei nuovi arrivi su Prime Video.

Aprile 2021: le serie tv in arrivo su Amazon Prime Video

Nel mese di aprile arriveranno tre nuovi show Amazon Original ad arricchire le giornate degli abbonati al servizio. LOL: chi ride è fuori è il comedy show condotto da due personaggi molto conosciuti e amati dal pubblico italiano, ovvero Fedez e Mara Maionchi. Ma non saranno semplicemente conduttori, ma anche "arbitri" di una vera e propria battaglia tra comici famosi. L’obiettivo di ciascun partecipante sarà far ridere l’avversario con sketch di ogni tipo. In palio c’è un premio da 100 mila euro da dare in beneficienza. I partecipanti sono Angelo Pintus, Ciro e Fru dei The Jackal, Caterina Guzzanti, Elio, Frank Matano, Lillo Petrolo, Katia Follesa, Luca Ravenna e Michela Giraud. Lo show sarà disponibile dal 1° aprile 2021.

Il secondo titolo in arrivo è Them, una mini-serie antologica horror. Esordirà con la prima stagione su Amazon Prime Video il 9 aprile 2021. Racconta le vicende di una famiglia afroamericana che si trasferisce dal North Carolina a Los Angeles, in un quartiere di soli bianchi. La serie è ambientata negli anni Cinquanta, durante il periodo storico chiamato "The Great Migration". La casa in cui si trasferisce la famiglia si trasforma in un vero e proprio incubo, in cui sembrano vivere spiriti e altre creature soprannaturali. Per il momento sarà disponibile in lingua originale.

Il terzo e ultimo titolo Amazon Original è un divertente show sulla vita del famoso comico Angelo Pintus. Si intitolerà appunto Before Pintus e sarà disponibile dal 19 aprile su Prime Video.

Accanto a questi contenuti esclusivi, la piattaforma si arricchirà anche di serie già famose. Ecco i titoli principali:

Conan il ragazzo del futuro (1° aprile)

Zak Storm – 1° stagione (1° aprile)

Rocco Schiavone – 4° stagione (8 aprile)

Zelig Time – 2° stagione (12 aprile)

Bleach – 1° stagione (26 aprile)

Leonardo – 1° stagione (28 aprile)

Aprile 2021: film in arrivo su Amazon Prime Video

Accanto a tante serie tv, non mancheranno le pellicole. Anche in questo caso vedremo tanti titoli Amazon Original:

Governance – Il prezzo del potere (12 aprile): un film drammatico italiano che racconta la storia di Renzo Petrucci, un manager che perde tutto a causa di un tradimento;

(12 aprile): un film drammatico italiano che racconta la storia di Renzo Petrucci, un manager che perde tutto a causa di un tradimento; Cosmic Sin (15 aprile): film fantascientifico, in cui una squadra di soldati è impegnata a salvare l’umanità dalla minaccia aliena;

(15 aprile): film fantascientifico, in cui una squadra di soldati è impegnata a salvare l’umanità dalla minaccia aliena; Alice e Peter (22 aprile): il film che segue le vicende di Peter prima che diventasse Pan.

(22 aprile): il film che segue le vicende di Peter prima che diventasse Pan. Senza rimorso di Tom Clancy (30 aprile): racconta le vicende di un membro della CIA che vuole vendicarsi della persona che ha ucciso sua moglie, ma poi si ritrova coinvolto in una cospirazione internazionale.

Questi sono tutti i film e le serie tv in arrivo ad aprile su Amazon Prime Video. Non rimane che attendere qualche giorno per guardarli tutti e rendere più piacevoli le giornate della bella stagione.