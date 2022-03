Amazon regala 15 euro, ma non a tutti: come ottenerli

Senza fare troppa pubblicità Amazon ha reso disponibile una nuova offerta riservata ad una specifica platea di utenti, che consiste in un buono sconto da 15 euro da spendere sull’e-commerce ma solo per “acquisti idonei“, entro un determinato periodo di tempo e con importo minimo. Limiti molto blandi, a dire il vero, ma che vanno conosciuti.

L’offerta è già in corso e scade il 30 giugno 2022 e il buono sconto ottenuto tramite l’apposita procedura deve essere speso sulla piattaforma entro le ore 23:59 del 30 giugno. Il buono sconto non potrà però essere rimborsato in caso di restituzione della merce o cancellazione dell’ordine, quindi è importante conoscere bene il funzionamento dell’offerta e attivarla quando effettivamente si è certi di voler fare un acquisto perché, in caso di errore, non si potrà ottenere un secondo buono da 15 euro. Ecco, quindi, chi può ricevere il buono e come deve fare per ottenerlo, prima, e per spenderlo correttamente, dopo.

Buono Amazon 15 euro: a chi spetta

Il primo requisito per ricevere il buono Amazon da 15 euro è quello di essere già iscritti ad Amazon con un account creato entro il 31 gennaio 2022. Chi si è iscritto dal 1° febbraio in poi, quindi, è fuori dall’offerta.

Poi è necessario fare click su “Applica la promozione" in questa pagina Web. A questo punto la promozione è attiva, ma il buono si riceve solo dopo aver fatto il log in sull’app di Amazon. E neanche tutte le app: l’offerta è disponibile solo sulla App Amazon per iPhone o Android, mentre sono escluse le App Amazon per tablet Android, Windows Phone o iPad.

Come spendere il buono Amazon da 15 euro

Una volta fatta la procedura descritta il buono ci sarà, ma non sarà immediatamente visibile: verrà applicato automaticamente come sconto di 15 euro al successivo acquisto da almeno 30 euro, fatto tramite l’app.

In pratica si apre l’app di Amazon, si cerca cosa si vuole comprare e lo si mette nel carrello e, al momento del pagamento, se il costo della merce è di almeno 30 euro verrà applicato automaticamente lo sconto da 15 euro.

E’ possibile usufrire di questa promozione una sola volta e se, dopo aver usato il buono, l’ordine viene cancellato o la merce viene restituita non si avrà diritto ad un altro buono.

Infine, il buono è spendibile solo su prodotti venduti e spediti da Amazon, esclusi libri, prodotti digitali, dispositivi Amazon Echo, Fire Stick TV ed MP3, alcolici, buoni regalo, lettori Kindle e tablet Fire. Sono esclusi anche i prodotti venduti da terzi e i Warehouse Deals Amazon, cioè l’usato ricondizionato.

Vai alla pagina per ottenere il buono Amazon da 15 euro