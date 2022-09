Anche Twitter si sta trasformando in TikTok

I video sono sicuramente tra i contenuti più visti e apprezzati dagli utenti dei social poiché considerati più coinvolgenti e per questo possono ricevere anche miliardi di visualizzazioni. D’altronde un social come TikTok è esattamente basato su questo fenomeno e lo sta cavalcando alla grande.

Ma non lo sta facendo solo TikTok: seguono a ruota anche gli altri social, Instagram e YouTube in primis e, a quanto pare, il prossimo sarà Twitter. Sì, Twitter: il social basato sui messaggi brevi di testo si sta gettando a capofitto nella scia di TikTok, con una novità che al momento è disponibile solo nell’app in inglese ma che, certamente, a breve arriverà anche in Italia.

Twitter lancia i video a schermo intero

Con l’ultimo aggiornamento delle app per Android e iOS, Twitter propone ai suoi utenti la possibilità di vedere video a schermo intero. Per attivare questa funzione è sufficiente fare tap o clic su un video per ottenere l’ampliamento dell’immagine.

Con questa funzione inoltre, si ha comunque la possibilità di vedere sempre i video collegati con uno swipe verso l’alto. Per uscire dal visualizzatore e tornare al Tweet originale si fa clic o tap sulla freccia posta in alto a sinistra.

Il nuovo carosello di video in Esplora

La seconda funzione di arricchimento della sezione video riguarda il nuovo carosello di video che consente di vedere un numero maggiore di filmati. Si accede dalla scheda Esplora e si possono visionare i contenuti video più popolari e più condivisi su Twitter.

Questa funzione però non è ancora disponibile a livello globale ma solo in paesi selezionati che utilizzano Twitter in inglese su iOS e Android.