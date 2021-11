TikTok arriva sulle Smart TV

Fuori dagli smartphone, alla conquista di schermi ben più grandi: è quello che sta provando a fare una delle app più popolari al mondo, la cinese TikTok, che rilasciato le app per le Smart TV Samsung (Tizen OS), LG (webOS) e per tutte le televisioni con sistema operativo Android TV. Che sono milioni in tutto il mondo.

In passato TikTok aveva già rilasciato la sua app per la piattaforma Amazon Fire TV, quindi possiamo dire con ragionevole certezza che oggi chi vuol usare TikTok sulla televisione può farlo senza grossi problemi: avrà almeno un’app da usare, se non due. Chiaramente l’esperienza d’uso di TikTok su Smart TV è abbastanza diversa da quella su smartphone, basti pensare al fatto che i telefoni si usano in verticale, mentre le TV si guardano in orizzontale. Tutte le funzioni principali di TikTok, però, sono disponibili anche sul grande schermo anche se è chiaro che l’app verrà usata per guardare i contenuti altrui e non per crearne di propri.

TikTok su Smart TV: come funziona

Nonostante i video caricati sulla piattaforma siano quasi tutti in verticale, l’intero schermo della TV viene usato dall’app di TikTok. Il video breve viene mostrato al centro, mentre le informazioni aggiuntive ai lati. Anche i commenti vengono mostrati lateralmente, per non coprire il video.

Sono disponibili, anche su Smart TV, le categorie dei video, la sezione Per Te e tutto ciò che l’utente può trovare anche sull’app per smartphone. La qualità dei video è la stessa mostrata sui telefoni, ma chiaramente rende molto di meno su un grande televisore.

TikTok su Smart TV: quando in Italia

Al momento le app di TikTok per Smart TV non sono disponibili in tutti i Paesi. ByteDance, casa madre di TikTok, ha le ha infatti annunciate solo per il mercato americano e canadese. Notizia che non stupisce, visto il successo che sta registrando TikTok in America.

Tuttavia, nel resto del mondo la piattaforma va altrettanto bene sia per numero di download che per minuti di utilizzo da parte degli utenti. E’ abbastanza prevedibile, quindi, che non passerà molto prima di vedere TikTok anche sulle TV italiane.